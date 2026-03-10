蔡英文逛台灣燈會 讚嘆今年亮眼

前總統蔡英文（中）到瑪利歐燈區與主燈合照。（記者林宜樟攝）

二〇二六台灣燈會在嘉義縣舉辦，前總統蔡英文昨晚到訪，體驗藝術家王文志創作的嘉義夢燈區、品嚐嘉義高山咖啡、鳳梨，觀看日本青森睡魔燈飾，還與超級瑪利歐合影，讚嘆今年台灣燈會璀璨亮眼，為嘉義縣帶來觀光人潮。

蔡英文昨下午到嘉義市蘭潭登山、到九華山地藏庵參拜，再到嘉義縣六腳鄉娘媽堂向神明上香祈福。

請繼續往下閱讀...

晚間她由縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠及莊瑞雄等陪同參觀台灣燈會，躺在嘉義夢燈區裡的竹編平台欣賞星空，品嚐嘉義高山咖啡、鳳梨，直讚「好喝、好吃」。

蔡英文參觀由文化總會邀請日本睡魔師製作的燈飾，她仔細聆聽介紹，觀賞配天宮媽祖、順風耳、千里眼及虎爺造型燈飾，並到瑪利歐燈區與主燈合照，沿途許多民眾搶著合照，直說「太幸運了！」

今年台灣燈會吸引大量人潮，為鼓勵民眾多利用大眾運輸逛燈會，縣府與乖乖公司合作推出「搭接駁送乖乖」活動，響應ESG及推動低碳旅遊理念，昨起至本月十二日平日時段搭乘燈會接駁車，即可免費獲得乖乖餅乾一包，每日限量三千包。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法