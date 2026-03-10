為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蔡英文逛台灣燈會 讚嘆今年亮眼

    2026/03/10 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    前總統蔡英文（中）到瑪利歐燈區與主燈合照。（記者林宜樟攝）

    前總統蔡英文（中）到瑪利歐燈區與主燈合照。（記者林宜樟攝）

    二〇二六台灣燈會在嘉義縣舉辦，前總統蔡英文昨晚到訪，體驗藝術家王文志創作的嘉義夢燈區、品嚐嘉義高山咖啡、鳳梨，觀看日本青森睡魔燈飾，還與超級瑪利歐合影，讚嘆今年台灣燈會璀璨亮眼，為嘉義縣帶來觀光人潮。

    蔡英文昨下午到嘉義市蘭潭登山、到九華山地藏庵參拜，再到嘉義縣六腳鄉娘媽堂向神明上香祈福。

    晚間她由縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠及莊瑞雄等陪同參觀台灣燈會，躺在嘉義夢燈區裡的竹編平台欣賞星空，品嚐嘉義高山咖啡、鳳梨，直讚「好喝、好吃」。

    蔡英文參觀由文化總會邀請日本睡魔師製作的燈飾，她仔細聆聽介紹，觀賞配天宮媽祖、順風耳、千里眼及虎爺造型燈飾，並到瑪利歐燈區與主燈合照，沿途許多民眾搶著合照，直說「太幸運了！」

    今年台灣燈會吸引大量人潮，為鼓勵民眾多利用大眾運輸逛燈會，縣府與乖乖公司合作推出「搭接駁送乖乖」活動，響應ESG及推動低碳旅遊理念，昨起至本月十二日平日時段搭乘燈會接駁車，即可免費獲得乖乖餅乾一包，每日限量三千包。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播