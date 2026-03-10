為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    麥寮燈海節閉幕 20天創億元商機

    2026/03/10 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    麥寮燈節主燈「幸福搖搖馬」高達八公尺，特別吸睛。（麥寮鄉公所提供）

    麥寮燈節主燈「幸福搖搖馬」高達八公尺，特別吸睛。（麥寮鄉公所提供）

    麥寮鄉公所拚觀光，今年舉辦首屆燈海節活動，結合春節連假推出免費採美生菜、摸文蛤、吃台灣鯛等在地農漁產活動，前天晚上閉幕，公所統計，廿多天吸引逾廿萬人次賞燈。鄉長許忠富指出，推估活動為麥寮及周邊鄉鎮帶進逾億元商機，明年將持續舉辦，再創麥寮文化觀光產業。

    吸引逾20萬人次賞燈

    二〇二六麥寮燈節以幸福光語為主軸，二月十四日至三月八日在麥寮社教園區辦埋，高達八公尺主燈「幸福搖搖馬」，及AI科技天燈是燈節雙重亮點，幸福搖搖馬特別吸睛，許多遊客慕名而來，春節連假每天都湧入近萬人次。

    AI科技天燈數位施放 獲好評

    許忠富說，麥寮是雲林最年輕的鄉鎮，過去說起麥寮大家就想起台塑六輕，這次燈節結合拱範宮媽祖信仰文化、興華社區美生菜、海豐社區文蛤及台灣鯛等在地農漁產業，推出免費採摘美生菜、品嘗生菜沙拉、摸文蛤及吃台灣鯛料理等。

    許忠富說，除了產業、文化，這次燈節也導入數位科技，設計AI科技天燈，民眾透過數位方式施放天燈祈福，好評不斷，透過燈節及產業體驗，不僅讓遊客看到麥寮文化特色、豐富農漁特產及社區的活力，更翻轉麥寮是工業重鎮刻板印象，遊客看見不一樣的麥寮。

    許忠富表示，未來公所會持續導入創新數位應用與文化行銷，帶動麥寮文化觀光產業發展，並與鄉親相約明年燈節再創佳績。

