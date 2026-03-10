麻豆柚花季週六登場 結合藝術策展

麻豆柚園已可見柚花綻放。（記者劉婉君攝）

竹編工藝特展 率先展出國際設計師與台南匠師作品

麻豆柚花逐漸綻放，「柚花．白日夢—二〇二六麻豆柚花季」十四、十五日二天在總爺藝文中心登場，藝術策展、竹工藝設計、市集體驗與聚落走讀等，串聯自然場域與生活文化。其中，竹編工藝特展結合國際設計師與台南竹藝匠師，即日起率先展出。

國際共創、台南經典作品並展

麻豆柚花季由文化局攜手麻豆區農會、在地團隊等單位，即日起至四月廿六日在總爺紅磚工藝館辦理的竹編工藝特展，策展主軸以「柚花為媒、竹工藝為載體」，集結英國、義大利、德國、西班牙、日本等多國設計師，與台南在地的竹藝匠師協作，將十件由國際共創的作品，與十件台南竹藝經典作品並置展出，同步公開創作歷程影像，完整呈現材料實踐與設計思維的協商過程。

週六、日市集 柚花巷弄走讀

十四、十五日「柚花．白日夢」市集，串聯麻豆在地商圈、農會與樂齡學習示範中心等，推出農產品、生活工藝、創作工作坊及閱讀體驗等，從味覺、嗅覺與觸覺構築沉浸式春日生活美學。並有街頭藝人演出、猴子姐姐講故事、柚子樹下作瑜珈等；「柚花聚落巷弄走讀記」則由在地團隊帶領民眾，深入總爺庄與傳統柚子宅院，認識麻豆產業發展與生活紋理，並結合「土地友善」主題套餐，從飲食文化延伸到地方風土。麻豆區農會十五日清晨舉辦「柚花追香路跑」；總爺藝文中心園區小舖則推出多款柚花季限定文創商品。

此外，倒風雅客聚落將於廿一、廿二日推出「春季．倒風藝術市集」；廿八日晚上在聖王宮將有「麻豆蚊港聖王祭」；廿九日南無南漫實驗基地於總爺紅樓周邊舉行「柚時記藝」五感再生紙工作坊。

南化麝香木盛開 成網美景點

南化區東和里長林志明在偏遠的山林「斜槓」栽種大片麝香木，打造浪漫的私房秘境，正值盛開期，遊客爭相造訪，成為網美景點。

麻豆柚花季竹編工藝特展率先登場。 （記者劉婉君攝）

