為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄青年高分社案都更啟動 投資上看28.8億

    2026/03/10 05:30 記者葛祐豪／高雄報導

    國家住都中心推動高雄都更，位於新興區中正路「金融街」上的青年高分社案，將規劃為複合性商業辦公大樓，第三季啟動招商程序，招商金額上看廿八．八億。

    國家住都中心拓展南台灣都市更新業務，優先推動新興區青年高分社、陸軍服務社兩處公辦都更案，前年九月經高市府劃定生效。其中，「青年高分社案」最快將於今年四月連同雙北的六案召開招商說明會。

    該案更新地區位於新興區中正三路、忠孝一路口，面積約九六六坪，鄰近捷運美麗島站，交通便捷且周邊企業與銀行林立，未來計畫發展成複合性商業辦公大樓，招商金額上看廿八．八億。

    市議員湯詠瑜表示，新興區就業人口占比很高，劃定區域也在亞洲金融資產管理中心高雄專區範圍內，規劃複合性商業設施可帶來更國際化的金融業進駐與就業人口；立委許智傑認為，本案鄰近中正三路美麗島站，交通便捷，可滿足日後商業發展需要。

    同時劃定的「陸軍服務社案」更新地區，位於高雄高商旁，生活機能完善，目前暫作為停車場，國家住都中心規劃打造成複合型住宅社區。另一處位於三民區天祥路的覆鼎金北營區案更新地區，目前持續整合地區內的地主共同參與。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播