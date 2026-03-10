高雄青年高分社案都更啟動 投資上看28.8億

國家住都中心推動高雄都更，位於新興區中正路「金融街」上的青年高分社案，將規劃為複合性商業辦公大樓，第三季啟動招商程序，招商金額上看廿八．八億。

國家住都中心拓展南台灣都市更新業務，優先推動新興區青年高分社、陸軍服務社兩處公辦都更案，前年九月經高市府劃定生效。其中，「青年高分社案」最快將於今年四月連同雙北的六案召開招商說明會。

該案更新地區位於新興區中正三路、忠孝一路口，面積約九六六坪，鄰近捷運美麗島站，交通便捷且周邊企業與銀行林立，未來計畫發展成複合性商業辦公大樓，招商金額上看廿八．八億。

市議員湯詠瑜表示，新興區就業人口占比很高，劃定區域也在亞洲金融資產管理中心高雄專區範圍內，規劃複合性商業設施可帶來更國際化的金融業進駐與就業人口；立委許智傑認為，本案鄰近中正三路美麗島站，交通便捷，可滿足日後商業發展需要。

同時劃定的「陸軍服務社案」更新地區，位於高雄高商旁，生活機能完善，目前暫作為停車場，國家住都中心規劃打造成複合型住宅社區。另一處位於三民區天祥路的覆鼎金北營區案更新地區，目前持續整合地區內的地主共同參與。

