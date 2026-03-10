鳳山車站招商 台鐵便當體驗館6月營運

位於台鐵鳳山車站大樓的「台鐵便當品牌體驗館」，將於六月營運。（記者陳文嬋攝）

台鐵加速鳳山車站大樓招商，全台首座「台鐵便當品牌體驗館」預計今年六月營運，高市府也將包辦四至十樓，前棟可望完成出租利用，後棟已有業者願意投資，三月中將公告招標。

鳳山火車站六加十層大樓「空中鳳城」四度委外招商流標，台鐵改採自行招商、出租，優先完成屋頂太陽能發電出租，每年收入四百萬元。

市府單位 將進駐前棟4至10樓

台鐵也推動前棟一至三樓打造「台鐵便當品牌體驗館」，將於六月底先行營運，將成為台鐵便當及台鐵夢工場重要基地，後續推動二、三樓擴大建置。

此外，前棟四至十樓已有高市府環保局等單位提出承租需求，持續進行簽約協議，前棟可望全部出租；環保局表示，同步與台鐵展開簽約、裝潢作業，預計今年底完成。

後棟月中招租 傳有業者有意願

此外，後棟一至六樓經台鐵積極訪商後，已有業者願意投資，包括運動業者、餐飲業者等，目前積極評估中，台鐵正研擬招標文件，預計三月中辦理公告標租。

高雄輕軌增購新車 拚2029年上路

此外，去年全線營運的高雄環狀輕軌，搭乘人數持續增加，每天運量三．六五萬人次，目前的列車數量已不足，高雄輕軌增購新車統包工程今年一月初公告招標，規劃增購十四列新車計畫，連同機廠與駐車廠等設施擴充，預算逾六十四億元，最快二〇二九年投入營運，到上週五截止收件，傳出參與投標的業者不只一家。高雄市捷運局表示，目前仍在招標階段，需等候招標審查結果確認完成後，才能對外說明。

