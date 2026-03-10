屏東滿州港口吊橋改建 陸蟹生態、觀光陷兩難

屏東縣滿州鄉港口吊橋橋體殘破，正進行重建工程。（記者蔡宗憲攝）

被譽為「陸蟹之河」的恆春半島港口溪，是世界級棲地，正因吊橋翻新工程面臨前所未有的生存挑戰。目前爭議聚焦在兩大痛點，一是為保護生態，施工便道若採取繞道將增加高達一千六百萬元的公帑支出；二是為了「觀光平權」擬增設的無障礙坡道，恐因地樁直插陸蟹命脈，引發保育界與地方高度憂慮。屏縣府強調，近日將召開會議討論，絕對會取得各方共識後才動工。

屏縣府︰取得共識才動工

長期守護港口溪的陸蟹學者李政璋提出警告，他指出，港口溪河口南岸是全台陸蟹最密集的地帶，縣府規劃在南岸增設一條無障礙坡道，工程動線與基樁開挖，將讓這片天然資源面臨永久性消失，身障人士即便進入南岸，在棧道上能看到的物種甚至比北岸更少。

另外，工程期間的便道也是一大難題。為將對棲地的干擾降到最低，若採取繞道方案，工程經費將暴增。目前地方民意與墾管處已達成初步共識，一致反對在南岸設置坡道，傾向維持從原有的木棧道區域通過，以簡約、輕量為主。

屏東縣政府表示，絕對會取得各方共識後才動工。並承諾將以保護陸蟹生態及兼顧地方觀光發展的雙贏為目標。近日會邀無障礙協會及相關單位，一起召開滿州鄉港口吊橋改建工程無障礙平台討論會議。

