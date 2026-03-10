高鐵延伸屏東通車至少等13年 地方盼加速

交通部鐵道局昨在屏東縣政府舉辦高鐵延伸屏東環境影響評估說明會，由鐵道局副局長呂新喜主持。（記者羅欣貞攝）

高鐵延伸屏東計畫採沿台鐵路廊經高雄車站方案，目前進入第二階段環境影響評估，交通部鐵道局昨天下午在屏東縣政府大禮堂舉辦環境影響評估公開說明會，會中指出盼明年底前通過環評審查，後年核定綜規與計畫，計畫核定後十一年完工；針對完工可能還要再等十三年，與會民代與鄉親紛表示「也太久了」；屏東縣政府則說「希望加快、加快、再加快」。

說明會由鐵道局副局長呂新喜主持，說明高鐵延伸屏東計畫開發計畫內容。鐵道局表示，全案以高鐵左營站月台南端尾軌為起點，終點至屏東台糖六塊厝農場，路線約略平行於台鐵山側，總長約廿六．二公里，以地下段為主，高架段次之。行經高雄市七個行政區及屏縣屏東市，將新建高雄站（地下）、屏東站（高架）及一處維修基地。

在屏東部分，將於「高鐵屏東車站特定區」範圍內新設屏東車站，採高架結構型式規劃，與台鐵遷建六塊厝車站共站，旅客可藉由共站連通往返高鐵與台鐵車站，縮短轉乘時間，計畫期程預估計畫核定後約十一年完工通車，內含施工期八．八年。

屏東縣政府交旅處長黃國維表示，屏東縣民對高鐵南延十分關心，需要極速加速，因為時間上已拖太久，縣府全力支持南延計畫，希望可以「加快、加快、再加快」，這是縣長周春米的期許，也是鄉親的期盼。

