    首頁 > 生活

    新北公托達130家 蔣萬安取經

    2026/03/10 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜（左）致贈「新北愛小孩吉祥物—熊果」給台北市長蔣萬安（右），蔣則致贈史努比T恤、帽子等聯名周邊商品。（記者羅國嘉攝）

    台北市長蔣萬安昨率副市長李四川等市府官員到新北市考察公共托育中心，新北市長侯友宜、副市長劉和然陪同，雙方進行托育政策交流。侯友宜表示，新北市七年內建置七十家公托，總數達一三〇家，可收托六五五五名幼兒，占全國公辦民營托嬰中心近五成。侯友宜、蔣萬安強調，完善公共托育不僅照顧家庭，也為城市發展奠定核心基礎。

    板橋埔墘與莊敬公托分別活化校園及社區活動中心空間，兼顧教育資源整合與社區需求。侯友宜致贈「新北愛小孩吉祥物—熊果」給蔣萬安，象徵守護寶貝平安成長，雙北攜手打造安心育兒環境。

    侯友宜指出，過去提出「公托翻倍成長」政見，已提前並超標完成一三〇家，透過標準化制度，提升設備與托育人員專業水準，帶動私立托嬰中心與居家保母服務品質提升，促進幼保科系人才培育與產業發展，形成正向循環。

    蔣萬安稱讚說，新北市公共托育政策成效卓著，活化學校閒置空間，照顧嬰幼兒家庭需求，值得台北市學習借鏡。去年北市推動「校校有公托」政策，今年預計新增十六處公共托育據點，並規劃十二個行政區每區至少有一所小學設置公托，透過校園空間導入托育服務，提升托育可近性，減輕家長接送負擔。

