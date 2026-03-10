基隆2建設 童子瑋︰感謝中央挹注7050萬

基隆市立田徑場整建工程9月將試營運，教育部體育署補助5880萬元升級跑道。 （基隆市議長童子瑋提供）

田徑場整建9月試營運 仁愛市場空調更新5月底前完成

延宕多年的基隆市立田徑場整建工程九月將試營運，仁愛市場空調更新工程也將於五月底前完成，基隆市議長童子瑋表示，兩項攸關民生重要建設終於有明確進度，感謝中央政府分別為兩項工程挹注五千八百八十萬及一千一百七十萬元，議會會持續監督工程品質與施工管理。

童子瑋表示，基隆市立田徑場陪伴基隆超過四十年，從學校體育課、社團訓練到市民運動休閒，承載了許多人的青春記憶，但多年來設施逐漸老化，教育部體育署補助五千八百八十萬元進行整建工程中的跑道升級部分，打造符合國際競賽規格的PU跑道。而仁愛市場二樓餐飲區設備老舊，夏天悶熱讓許多攤商與消費者消費體驗不佳，經濟部補助一千一百七十萬元汰換空調設備，不僅改善市場環境與能源效率，也讓基隆的重要美食地標有更好的營業環境跟體驗。

童子瑋說，地方建設除了地方政府的規劃與執行，也需要中央資源的支持。兩項工程能夠順利推動，中央的補助扮演重要角色，感謝中央相關部會對基隆的支持。

在完成經費到位後，接下來是市府的執行能力與工程品質，且工程期間可能影響市場攤商的生計、施工期間的安全管理、田徑場對市民的友善開放，都需要市府做好配套與溝通。

議會會做好監督，確保每一分公共資源都用在刀口上，讓建設為基隆市民們帶來更好的生活環境。

