北市議員民進黨初選民調 大安文山打頭陣6搶4

民進黨北市議員初選，昨天抽中大安文山區，當晚即民調。白天議員鍾佩玲陪高揚凱車掃。（記者蔡愷恆攝）

民進黨昨（九）日起進行台北市議員初選電話民調，開跑首日抽中大安文山區，當晚即進行，今（十）日中午前將公布民調結果。現任議員簡舒培、王閔生與新人劉品妡、陳聖文、高揚凱、徐嶔煌等人，昨天陸、空戰齊發，把握最後關鍵時刻催票，六人力拚擠進提名的四席；參選中正萬華區的新人馬郁雯昨再度邀請前立委段宜康，三天內兩度回到「政治起家厝」站台，掃街和車掃統統來；今早將抽出下一組民調選區，預計本週內完成北市初選。

4個選區15日前舉行

民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，北市六個選區中，士林北投、內湖南港區因議員提名與登記參選同額，不需初選，其他四個選區自昨日起至十五日前，展開電話民調。由三家民調公司在每個選區各做一千份隨機抽樣，當天早上十點抽籤決定選區，當天晚間六點至十點半進行，首日由大安文山打頭陣，若執行順利，今天中午前公布結果，並抽出下一組民調區域，本週完成初選後，黨中央預計四月初公告提名人選。

4月初公告提名人選

大安文山昨天率先中籤後，簡舒培、王閔生、劉品妡、陳聖文、高揚凱和徐嶔煌都跟著在社群平台發文，喊話鄉親在家顧電話，同時附上接到民調電話的應答教學。而接棒行政院副秘書長阮昭雄、國家安全會議副秘書長趙怡翔的劉品妡，以及綠委王世堅前辦公室主任陳聖文，雙雙發布掃街行程加強衝刺。

尚未抽到電話民調的中正萬華，選情也很激烈，馬郁雯三天內兩度找來段宜康陪同掃街及車掃萬華，鳴炮、打鼓、廣播等招式多元，段宜康認為，馬做事認真而且時事判斷敏銳、說理能力強，助她一臂之力是在替選民甄拔人才；馬說，這一棒雖然沉重，但仍願意承擔，請託民眾支持讓她有機會為民服務。

民進黨北市議員初選，昨天抽中大安文山區，當晚即民調。白天立委王世堅陪陳聖文拉票。（記者蔡愷恆攝）

