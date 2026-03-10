社子島自救會︰千人反對區徵 要求無條件剔除

社子島自一九七〇年禁限建至今，前台北市長柯文哲提出「生態社子島」方案，通過都市計畫變更、防洪計畫、都市計畫細部計畫、環境影響評估，但民眾反對以區段徵收的方式開發，「社子島自救會」表示，有一一五六份居民親簽的反對意見書要送都市計畫委員會，要求從區徵範圍無條件剔除。

區段徵收是整體開發，居民將無法原地居住，因此有「迫遷」的質疑；也因要分擔開發費用，領回的土地面積小於原有面積的疑慮；市府完成開發後會配售專案住宅，但居民們認為購屋成本超過兩千萬，超過負擔能力。

北市府二〇一九年公告六項剔除原則，共廿一處、五十二筆土地申請，最後剔除四處、七筆；自救會認為原則過苛，也未保存聚落，市府配合內政部土徵小組意見檢討，縮減成四項原則：不影響防洪計畫、主要計畫，位於特定既有聚落，非空地、地上無連棟建物，土地持分比例大於十％，依此共二一九筆土地提出陳情，剔除廿二筆，將劃為「再發展區」。

市府說明，「再發展區」雖屬「住三區」，容積率一二〇％、建蔽率四五％，但連外道路、排水設施都要自行處理，且可能與填土墊高的區徵範圍形成高低差，未來仍恐受淹水困擾。

