為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    社子島自救會︰千人反對區徵 要求無條件剔除

    2026/03/10 05:30 記者何玉華／台北報導

    社子島自一九七〇年禁限建至今，前台北市長柯文哲提出「生態社子島」方案，通過都市計畫變更、防洪計畫、都市計畫細部計畫、環境影響評估，但民眾反對以區段徵收的方式開發，「社子島自救會」表示，有一一五六份居民親簽的反對意見書要送都市計畫委員會，要求從區徵範圍無條件剔除。

    區段徵收是整體開發，居民將無法原地居住，因此有「迫遷」的質疑；也因要分擔開發費用，領回的土地面積小於原有面積的疑慮；市府完成開發後會配售專案住宅，但居民們認為購屋成本超過兩千萬，超過負擔能力。

    北市府二〇一九年公告六項剔除原則，共廿一處、五十二筆土地申請，最後剔除四處、七筆；自救會認為原則過苛，也未保存聚落，市府配合內政部土徵小組意見檢討，縮減成四項原則：不影響防洪計畫、主要計畫，位於特定既有聚落，非空地、地上無連棟建物，土地持分比例大於十％，依此共二一九筆土地提出陳情，剔除廿二筆，將劃為「再發展區」。

    市府說明，「再發展區」雖屬「住三區」，容積率一二〇％、建蔽率四五％，但連外道路、排水設施都要自行處理，且可能與填土墊高的區徵範圍形成高低差，未來仍恐受淹水困擾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播