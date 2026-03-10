社子島報告會 挨批為李四川搭選舉舞台

台北市副市長李四川出席主持任內最後一次都委會，安排社子島細部計畫的簡報。（記者田裕華攝）

民團︰未有慣例 為藍白合向民眾黨、柯文哲輸誠 李四川︰農曆年前就決定

台北市副市長李四川辭職投入新北市長選舉，昨主持任內最後一次都市計畫委員會報告社子島地區細部計畫案；環境權保障基金會副執行長許博任說，從未有都計審議案先進行報告案的慣例，質疑是為李四川搭選舉舞台，為「藍白合」向民眾黨、柯文哲輸誠。李四川受訪表示，「會議是年前已確定，真的為了選舉，我今天就可以離開，不必開這個會」。他希望社子島盡快開發也兼顧所有居民的要求，不要讓人覺得社子島不像在台北市，像兩個世界。

簡報始末 都委會委員未發言

昨天是李四川在北市府上班最後一天，早上先陪市長蔣萬安到新北參訪公托，十點半請假到下午一點半出席新北市議會國民黨團幹部就職典禮，下午兩點回北市主持都委會。都委會指出，會議針對「社子島細部計畫案配合內政部土徵小組第三〇〇次會議決議修正再提會」簡報，向委員們說明歷年來辦理進度及都計配合中央決議修正等內容，使委員掌握案情，以利後續審議進行。

內政部土徵小組第三〇〇次會議，原則同意區段徵收開發範圍及抵價地比例四〇％；市府配合剔除廿二處區段徵收範圍，增劃兩處再發展區，一併調整細部計畫道路路型、公園配置等，並留設廣場用地供出入，研擬都計準則進行細部計畫修正。由於陳情意見達上千份，要一一邀請出席會議說明相當耗時，李四川希望讓都委會委員先了解始末，指示召開報告會議。

反對區徵的社子島自救會代表李華萍說，蔣萬安選前承諾「走入鄰里、重啟溝通、用最大同理心保留聚落」跳票，還配合李四川卸任參選新北市長前一天，以無法做成決議的報告案作秀，要求從區徵範圍「無條件剔除」；到場聲援的許博任說，從未有都計審議案先進行報告案的慣例，質疑是為李四川搭選舉舞台，為「藍白合」向民眾黨、柯文哲輸誠，這「讓居民憤怒、無法接受」。

都委會經業務單位說明，委員們沒有意見也未發言，李四川表示，希望委員們了解後，由都委會安排後續的審查，全程不到卅分鐘。李四川會後受訪，對自救會的質疑表示，「真為了選舉，我今天就可以離開，不必開這個會」，會議是農曆年前決定的，當時他還沒這麼堅定要選舉。社子島從民國七十年就說要開發，到現在還是相同的狀況，他希望盡快開發同時兼顧所有居民的要求，不要讓人覺得社子島不像在台北市，像兩個世界。

社子島自救會前往台北市政府前陳情抗議。（記者田裕華攝）

