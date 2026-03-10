桃市高中職博覽會週末登場 39校設攤

桃園市高中職博覽會本週末登場，學子完成闖關可獲限量桌遊禮品。（記者李容萍攝）

桃園市高中職博覽會今年邁入第十四年，十四、十五日上午九點至下午四點於中央大學依仁堂籃球館及排球館舉行，結合市轄公私立高中職、專科學校，以及馬祖高中、中正預校等卅九所學校設攤。

市府教育局長劉仲成昨表示，除普通高中，技術型高中也是符合學生多元學習特質的重要升學進路，透過博覽會，學生與家長可深入了解各校專業群科特色及未來發展方向，協助孩子找到最適合的學習舞台。

今年高中職博覽會規劃三大實作體驗情境區，讓學生實際操作，例如中壢高商推出「AI繪圖魔法師：專屬Q顏徽章製造所」，體驗AI生成藝術，將個人形象轉化為Q版角色，並製作成專屬徽章，把數位創意化為實體紀念。

啟英高中推出「室內設計師先修班：從水泥灌模到文創設計夢」，帶領學生認識建材美學，並親手灌製專屬文創模具，體驗室內設計的創意與實作；光啟高中推出「F1夢工廠：極速賽車手與技師的誕生」，透過穿戴賽車服、操作電動工具進行基礎維修，感受賽車團隊合作與職人精神。

劉仲成說，市府並攜手台積電慈善基金會於十一、十二日辦理「在地產業博覽會」，串聯卅六家優質企業，包括半導體、AI科技、綠能工程、精密製造、生技醫療、現代服務等領域，讓學生能近距離了解產業現況，思考自己未來的方向。

