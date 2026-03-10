苗縣大桃坪土資場營運獲准 自救會抗議

苗栗縣大桃坪土石方堆置場獲營運許可，自救會集結拉布條抗議，訴求「環評訴訟未結束，縣府不應放行」。（記者彭健禮攝）

苗栗縣大桃坪土石方堆置場，鄰近明德水庫且由頭屋鄉出入，地方組自救會反對，並提起撤銷環評之行政訴訟。自救會不滿苗栗縣政府核准該土資場營運許可，昨集結抗議，訴求「環評訴訟未結束，縣府不應放行營運」。

縣府強調，該土資場開發案經環評大會審議通過，所有興設程序皆依法行政。對於自救會提起行政訴訟，縣府予以尊重，並配合法院審理提供相關資料；惟行政程序與行政訴訟審理並不相牴觸，業者合法申請，縣府須依法行政。

縣府：業者合法申請 依法行政

自救會等數十位鄉親昨在明德水庫光電停車場旁，拉布條抗議；民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安也到場聲援。

自救會會長李禮爐表示，此案於前縣長徐耀昌時申請一年後就退件了，因為有明德與劍潭水庫自治法條規定不得開發；但現任縣長鍾東錦上台後就核准興辦事業開發，他質疑有弊端。

陳品安指出，此案多爭議，環評雖已通過，但自救會也提起撤銷環評的行政訴訟，她主張縣府要重視居民意見，若要試營運，也要與居民溝通。她說，縣府核准此案，與中央、地方投資十多億元推動明德水庫觀光是強烈衝突，地方發展是要給居民共同賺錢的機會，不應該是單一集團賺錢，她會與自救會站在一起。

