觀霧「霧社櫻王」 未來2週最佳賞花期

觀霧國家森林遊樂區內著名的「霧社櫻王」，花開已達7成。（林業及自然保育署新竹分署提供）

觀霧國家森林遊樂區「霧社櫻王」已逐漸盛開，農業部林業及自然保育署新竹分署觀察，花開達七成，預計未來兩週是最佳賞花期，十五日以前還有「（櫻該）都找得到︱櫻花食堂」集章抽紀念禮活動，歡迎民眾造訪，但也提醒「零踐踏」、「零接觸」，共同守護櫻王健康生長。

台灣原生、特有櫻花 稀有少見

霧社櫻稀有少見，是台灣原生且特有的櫻花，位於觀霧國家森林遊樂區的霧社櫻，胸徑逾八十公分，樹高約十四公尺，推估樹齡近百年，被譽為北台灣最大的霧社櫻，有「霧社櫻王」之稱。

霧社櫻王於每年春天開花期間，花瓣潔白如雪，掉落時猶如細雪紛飛的三月雪，為春天添增如夢似幻氣氛，也吸引大批遊客上山賞花。林業及自然保育署新竹分署觀察，目前櫻王花開達七成，預計未來兩週是最佳賞花期，且櫻花會隨天氣陰晴與花開花落展現不同樣貌。

花開7成 林業分署呼籲零接觸

新竹分署提醒，欣賞櫻王時「零踐踏」，因為櫻花的細根不耐踩壓，請勿為了取景踩入花圃，留給樹木健康呼吸的空間；「零接觸」是因為櫻花枝條十分脆弱，請勿拉扯花枝拍照，不僅會傷害樹木，也會驚擾枝枒上的鳥兒。

此外，新竹分署因執行大鹿林道廿四K到廿四．五K沿線火災跡地，伐除受災木辦理復育造林工作，為兼顧作業人員與用路人行車安全，至明年一月底該路段實施交通管制，每週一至週五的上午七點半至下午四點半，採每小時半點放行十分鐘，中午十一點半至十二點半休息不管制；國定假日及週六、日不管制。

