    台大蔡政修團隊研究證實 台灣曾存4公尺長古巨蟒

    2026/03/10 05:30 記者林曉雲／台北報導
    台大副教授蔡政修與團隊，首度發現台灣曾有至少四公尺的大型蟒蛇存在，該研究成功刊登於國際期刊。 （台大官網）

    台大生命科學系與生態演化生物學研究所副教授蔡政修與研究團隊首度發現並證實，台灣更新世（Pleistocene）時期曾存在身長至少四公尺的古巨蟒蛇，對理解台灣生物多樣性演變及古生態結構變化具重要意義，於今年一月刊登於國際古生物學期刊「Historical Biology」。

    蔡政修與生科系博士候選人廖翊如、生科系博士生卓義揚（兩人為共同第一作者）、孫正涵，以及生演所博士候選人Deep Shubhra Biswas共同完成。蔡政修也是台灣第一個發現恐龍化石的學者。

    蔡政修指出，台灣現存最大型蛇類為南蛇與王錦蛇，體長多不超過三公尺，加上台灣目前沒有鱷魚等大型爬蟲類，因此牠們已是現今台灣體型最大的爬蟲類。

    與台灣豐玉姬鱷共存

    蔡政修研究團隊先前發現台灣的更新世時期曾存在長達七公尺的大型鱷魚、且是台灣特有物種的台灣豐玉姬鱷，研究成果再證實，和台灣豐玉姬鱷共存的物種也包含大型蟒蛇。

    此台灣所知最大型的蟒蛇化石標本，典藏於生科系蔡政修的實驗室，透過詳細分析，確認為大型蟒蛇的脊椎骨，且體型估計至少四公尺左右，台灣當時應該有體型更大的蟒蛇存在，但要確認此假說仍需後續深入的調查研究。

    台大副教授蔡政修與團隊，首度發現台灣曾有至少四公尺的大型蟒蛇存在，該研究成功刊登於國際期刊。 （擷取自蔡政修臉書）

