堰塞湖警戒發布 跑去聚餐、植牙 光復鄉長「虛構撤離完成」遭起訴

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀十九死、五人失蹤，光復鄉長林清水涉嫌公務員廢弛職務釀成災害，檢方提起公訴，並求處十年重刑。（記者王錦義攝）

林清水被求處十年重刑

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀十九死、五人失蹤，花蓮地檢署偵辦光復鄉長林清水、秘書張源寶、民政課長王詠濬涉嫌公務員廢弛職務釀成災害，查出發布警戒後，林清水仍在宜蘭參訪，甚至在紅色警戒強制撤離令發布後還跑去植牙，事後虛報強制撤離數據，昨依公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書及過失致死等罪嫌，將三人提起公訴，向法院求處十年重刑。

昨下午花蓮地院召開移審庭，法官晚間裁示，林清水一百萬元交保，科技監控。

檢方發現，林、張二人明知去年九月廿一日中央已把疏散撤離範圍擴大，竟未立即坐鎮指揮防災工作，除在宜蘭參訪，晚間還跑去小吃店聚餐；廿二日紅色警戒發布後，林下午二點擅離指揮官職守，前往鳳林鎮看牙醫植牙。

去年九二三當天上午十點，林向花蓮縣災害應變中心謊報「已完成預防性撤離並無任何問題」，檢方表示，此為應付中央災害應變中心及縣府督導說詞，實際上並未清查影響範圍內實居人口，亦未強制撤離所有保全戶，自訂比例估計相關執行撤離數據，純為虛報。

