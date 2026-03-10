為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    堰塞湖警戒發布 跑去聚餐、植牙 光復鄉長「虛構撤離完成」遭起訴

    2026/03/10 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀十九死、五人失蹤，光復鄉長林清水涉嫌公務員廢弛職務釀成災害，檢方提起公訴，並求處十年重刑。（記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀十九死、五人失蹤，光復鄉長林清水涉嫌公務員廢弛職務釀成災害，檢方提起公訴，並求處十年重刑。（記者王錦義攝）

    林清水被求處十年重刑

    花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀十九死、五人失蹤，花蓮地檢署偵辦光復鄉長林清水、秘書張源寶、民政課長王詠濬涉嫌公務員廢弛職務釀成災害，查出發布警戒後，林清水仍在宜蘭參訪，甚至在紅色警戒強制撤離令發布後還跑去植牙，事後虛報強制撤離數據，昨依公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書及過失致死等罪嫌，將三人提起公訴，向法院求處十年重刑。

    昨下午花蓮地院召開移審庭，法官晚間裁示，林清水一百萬元交保，科技監控。

    檢方發現，林、張二人明知去年九月廿一日中央已把疏散撤離範圍擴大，竟未立即坐鎮指揮防災工作，除在宜蘭參訪，晚間還跑去小吃店聚餐；廿二日紅色警戒發布後，林下午二點擅離指揮官職守，前往鳳林鎮看牙醫植牙。

    去年九二三當天上午十點，林向花蓮縣災害應變中心謊報「已完成預防性撤離並無任何問題」，檢方表示，此為應付中央災害應變中心及縣府督導說詞，實際上並未清查影響範圍內實居人口，亦未強制撤離所有保全戶，自訂比例估計相關執行撤離數據，純為虛報。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播