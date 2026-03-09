客英雙語說故事 美濃學子也談大峽谷

「廣越盃」國中小客英雙語說故事比賽希望美濃學子在說故事過程中，找回對母語的認同感，同時磨練面對世界的溝通膽識。（美濃博士學人學會提供）

美濃「廣越盃」國中小客英雙語說故事比賽今年計有十二校、近二百名學子參賽，故事題材從花蓮地震「鏟子超人」英雄事蹟，到TWICE、BTS演唱會和美濃大峽谷等社會議題，都成為學子說故事的內容。

各組比賽前三名如下：國小低年級組第一名：美濃國小古亦桐（�个寒假生活）、第二名美濃國小江沐晨（台北个老鼠佮美濃个老鼠）、第三名美濃國小朱子瑀、黃子寧、鍾語彤、林瑀若（美濃个寶）、吉東國小梁芸靚、邱清岄、鍾宜庭（蠟筆小黑）。

國小中年級組第一名：美濃國小江沐帆（著藍衫个細倈仔）、第二名美濃國小古泰巖、劉昍穎、陳宥蓁（客家料理比賽）、第三名美濃國小吳蕎安、劉葦彤、邱立蘋、謝依辰（慢慢來，美濃）、美濃國小許祐寧、吳婕伃、廖語安（做環保共下來）。

國小高年級組第一名：吉東國小宋喬亘、潘巧蓁、潘羿辰、蔡依宸、陳宜郁（學泅水）、第二名龍山國小張珮晨、鄭宇倫、鍾博羽、李建熒、邱禹喆、羅仲佑（狼人之謎）、第三名美濃國小蘇晉賢、邱緗綺、黃淳茜（共下�手，臺灣會較好）、中壇國小謝婕方、蕭妍芯、劉羿伶、劉宜定（世界上最好的東西）。

國中組第一名：南隆國中張郁琪、江羽棠（幸福的城市）、第二名美濃國中劉禹軍、張怡敏、宋佳蓁、楊家睿（來去食面帕粄）、第三名南隆國中賴�芸、宋宇翔、楊雅茹（美濃孩子的AI綠色夢想）、南隆國中劉佳燕、蕭千媛、鍾韻杉（美濃三寶）。

