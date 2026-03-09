髮圈勒臉傷口見骨 枋寮黑狗獲救重生

治療後的圓圓恢復良好還懂握手。（屏東縣生命奇蹟護生協會提供）

屏東縣枋寮鄉近日發生一起令人鼻酸的虐犬事件，一隻年僅三個月大的黑色幼犬「圓圓」，遭人用女性髮圈緊緊勒住口鼻，導致傷口深可見骨，甚至連鼻子與下巴都被切斷。所幸在社團法人屏東縣生命奇蹟護生協會的緊急救援與醫療團隊的全力搶救下，圓圓已順利完成重建手術，目前展現出驚人的生命力，正等待一個溫暖的家彌補過去的傷痛。

這隻被取名為「圓圓」的小黑狗，是個尚未換牙的小女生。當救援人員在枋寮發現牠時，圓圓早已瘦得皮包骨。經檢查發現，勒住牠嘴部的並非一般繩索，而是具彈性的女性束髮帶。由於勒住時間過長，束帶已深深嵌進血肉，從上方甚至能直視口腔內部的組織，鼻子與下巴也因長期缺血與磨損而近乎斷裂。

屏東縣生命奇蹟護生協會執行長胡珍妮指出，圓圓送醫時伴隨嚴重貧血與營養不良，但手術翌日便展現強烈的進食欲望，已能自行進食軟食。預計一週後若恢復狀況良好即可出院。

生命奇蹟護生協會也正式對外徵求愛心認養家庭，希望能找到一位願意陪伴牠一生、具備自主經濟能力且全家人都同意養狗的飼主，用愛來撫平牠臉上與心裡的疤痕。

