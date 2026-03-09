台東社宅「海濱好室」 今起申請

台東社宅海濱好室今天起受理申請。（記者黃明堂攝）

中央在台東興建的社會住宅「海濱好室」，將於今天上午九點起啟動線上招租申請。這棟座落於台東市成功路三十五號的新穎建築，預計提供一百八十九戶住宅單位，涵蓋套房、二房及三房型，為在地租屋族、青年及小家庭提供更具品質的居住選擇。

189戶位台東市成功路 租金4千4起

海濱好室以套房型一百一十七戶為大宗，另有五十六戶二房型及十六戶三房型。在申請規定上，各房型設有嚴格的人數下限，例如套房須一人以上、二房須二人以上、三房則須三人以上入住。特別需要注意的是，申請人必須符合法定的「家庭成員」定義，包含本人、配偶、同戶籍直系親屬及胎兒等。

在申請資格方面，除了設籍台東縣的國民外，凡是未設籍但在台東縣境內有就學或就業事實、具備居住需求者，皆可提出申請。經濟條件則須符合家庭年所得低於一百一十萬元、每人每月平均所得不超過五萬四千三百零三元的限制，且家庭成員名下的不動產與動產價值也分別設有五百六十萬元與三百三十三萬元的上限。

租金依據申請人的所得狀況分為三級，最平價的套房型月租金由四千四百一十元起跳，最高的三房型租金則可能達到二萬零一百二十元。

受理時間至四月七日止，民眾須前往「安居好室入口網」申請。

