    首頁 > 生活

    媽祖睡魔燈籠 日本兩大師夢幻創作

    2026/03/09 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    睡魔燈籠上有奈良美智驚喜點燈。（記者蔡宗勳攝）

    睡魔燈籠上有奈良美智驚喜點燈。（記者蔡宗勳攝）

    青森睡魔師諏訪慎、林廣海合作 取材配天宮樸仔媽、虎爺、千里眼與順風耳

    「二〇二六台灣燈會」正在嘉義縣展出，縣府設置的燈區主舞台旁最大亮點「巨型媽祖睡魔燈籠」相當吸睛，前晚參與「TEAM TAIWAN」大遊行吸引大人小孩喜愛，這座巨型媽祖睡魔燈籠背後有個暖心的故事，是由日本青森縣派出了兩位現役大師級「睡魔師」諏訪慎、林廣海「夢幻般聯手」，跨海來台創作而成。

    平時王不見王 這次跨海聯手

    諏訪慎、林廣海在日本是不同流派的競爭對手，平常「王不見王」，但在朴子配天宮樸仔媽精神感召下，兩位大師「夢幻般聯手」，取材配天宮樸仔媽、千里眼、順風耳將軍與虎爺製作大型睡魔燈組，兩人分工合作，諏訪慎負責製作媽祖與三尊虎爺，林廣海則負責製作千里眼與順風耳。

    巨型媽祖睡魔燈籠在燈會靜態展示，吸引遊客目光，前晚參與「TEAM TAIWAN」大遊行，更是打響名號，吸引民眾爭相拍照。

    奈良美智支持故鄉 萬元點燈祈福

    巨型媽祖睡魔燈籠燈會展示區周邊掛滿祈福睡魔小燈籠，眼尖「奈粉」發現出身日本青森縣弘前市的國際級藝術家奈良美智也以行動力挺台灣燈會與巨型媽祖睡魔燈籠，雖然他未到場賞燈，但自掏腰包一萬元參與支持祈福小燈籠點燈活動，被「奈粉」讚稱「以行動支持故鄉」。

    羽翼7米長 法國機械藝術馬展演

    燈會精彩表演一波接一波，來自法國的機械藝術馬戲團Planète Vapeur即將震撼登場，縣長翁章梁昨主持飛天白馬開箱秀。

    這隻法國機械馬高十公尺、身長十一公尺，並搭載可展翅運作的七公尺羽翼，當銀白色鋼構翅膀緩緩張開，如神話中的星辰之獸自夜空降臨，場面震撼壯觀。

    表演活動也融合馬戲特技演員、現場樂手與歌手的即時演出，鋼鐵結構與人體藝術交織共舞，展現科技理性與藝術感性並存的當代表演美學，演出日期為九至十四日，每日晚間安排三場演出，每場約半小時。

    來自法國的機械巨獸《飛天白馬秀》震撼登場，銀白色鋼構翅膀緩緩張開，如神話中的星辰之獸自夜空降臨，場面震撼壯觀。 （記者蔡宗勳攝）

    來自法國的機械巨獸《飛天白馬秀》震撼登場，銀白色鋼構翅膀緩緩張開，如神話中的星辰之獸自夜空降臨，場面震撼壯觀。 （記者蔡宗勳攝）

    媽祖睡魔燈籠「睡魔師」諏訪慎和林廣海與製作團隊向民眾致意。（記者蔡宗勳攝）

    媽祖睡魔燈籠「睡魔師」諏訪慎和林廣海與製作團隊向民眾致意。（記者蔡宗勳攝）

    圖
    圖 圖 圖
