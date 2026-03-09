雲林在宅急症照護 增牙醫、中醫

雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」數千人隨香隊伍綿延數公里。（記者黃淑莉攝）

二〇二六年雲林縣在宅急症照護升級，除原來西醫、藥局，更加入牙醫、中醫，並建立智慧照護資訊平台。雲林縣衛生局長曾春美表示，平台串聯醫院、診所、衛生所與長照機構系統，居家醫師在個案家中可與醫院專科醫師即時會診，減少不必要進出急診或住院。

建立智慧照護資訊平台

雲林醫療資源分布不均，交通又不方便，加上人口老化嚴重，從二〇二四年率先推動在宅急症照護加值方案，建立醫院、診所及長照機構合作的服務網路，服務場域從醫院延伸到社區、住宿型長照機構。

曾春美指出，衛生局統計過去兩年執行成果，服務團隊由卅五家擴展至五十四家，收案量從四十四案成長至二三六案，為提升照護連續性與全人性，今年雲林在宅急症照護全面升級進入制度整合新階段，將在宅急症由單點措施加值走向跨院、跨專科的整合式照護。

曾春美表示，升級最大亮點為全國首創整合居家中醫與在宅牙醫的跨專業照護模式，把急性處置延伸到疼痛調理、口腔功能與感染預防等面向，同時建置智慧照護資訊平台，透過平台居家醫師可在個案家中以行動裝置連線醫院專科醫師，共同評估個案病況完成治療決策與追蹤安排。

雲林縣長張麗善強調，在高齡化加速與醫療資源分布不均的挑戰下，在宅急症照護已成為分級醫療與醫療韌性的重要工程，人才培育也很重要，縣府推動醫學教育向下扎根，培育青年世代對在宅醫療制度認識與投入意願。

