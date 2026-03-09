長塚裕香台南創作 難忘虱目魚美食

日本畫家長塚裕香現身台南創作壁畫。 （記者王姝琇攝）

日本畫家長塚裕香（Yuka Nagatsuka）現身台南，於筑馨居台灣文物收藏館創作壁畫，作品融合成大榕樹、黑面琵鷺、梅花鹿、紅樹林等在地元素，昨日舉辦發表會落款寫下「此處曾是海」，展現對台江內海歷史的了解。駐地創作之餘，長塚裕香也走訪多處古蹟、宮廟，深刻感受台南人的熱情；最讓她難忘的美食，則是虱目魚料理。

長塚裕香大學畢業後曾參與動畫背景美術製作，包含《ONE PIECE》等作品，除在日本各地舉辦個展與現場繪畫，也在海外進行壁畫創作；此次來到台灣選定台南進行為期十天的駐地創作，四．二乘以二公尺的新作就緊鄰國定古蹟「兌悅門」。

長塚裕香表示，台南人的熱情令人印象深刻，透過交流也認識到台江內海的歷史，走訪台南孔廟、祀典武廟、祀典大天后宮等地，也漫步於百年老城門「兌悅門」周邊走入歷史場域，到訪巷弄特色小店、到處品嘗美食，最難忘的就是虱目魚；將這些交流與互動融入畫作，成大榕樹、黑面琵鷺、梅花鹿、紅樹林、台南運河，以至於台江意象都成為創作元素。

發表會中，奉茶茶館創始人葉東泰特地出席，在現場以簡單茶席接待，長塚裕香也親自向前來支持的粉絲「奉茶」，將感謝與祝福傳遞給大家；台南美展傳統工藝類首獎藝師劉進文則致贈兌悅門「茄苳入石柳」的吊飾作品，呼應此次駐地創作。

