為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    長塚裕香台南創作 難忘虱目魚美食

    2026/03/09 05:30 記者王姝琇／台南報導
    日本畫家長塚裕香現身台南創作壁畫。 （記者王姝琇攝）

    日本畫家長塚裕香現身台南創作壁畫。 （記者王姝琇攝）

    日本畫家長塚裕香（Yuka Nagatsuka）現身台南，於筑馨居台灣文物收藏館創作壁畫，作品融合成大榕樹、黑面琵鷺、梅花鹿、紅樹林等在地元素，昨日舉辦發表會落款寫下「此處曾是海」，展現對台江內海歷史的了解。駐地創作之餘，長塚裕香也走訪多處古蹟、宮廟，深刻感受台南人的熱情；最讓她難忘的美食，則是虱目魚料理。

    長塚裕香大學畢業後曾參與動畫背景美術製作，包含《ONE PIECE》等作品，除在日本各地舉辦個展與現場繪畫，也在海外進行壁畫創作；此次來到台灣選定台南進行為期十天的駐地創作，四．二乘以二公尺的新作就緊鄰國定古蹟「兌悅門」。

    長塚裕香表示，台南人的熱情令人印象深刻，透過交流也認識到台江內海的歷史，走訪台南孔廟、祀典武廟、祀典大天后宮等地，也漫步於百年老城門「兌悅門」周邊走入歷史場域，到訪巷弄特色小店、到處品嘗美食，最難忘的就是虱目魚；將這些交流與互動融入畫作，成大榕樹、黑面琵鷺、梅花鹿、紅樹林、台南運河，以至於台江意象都成為創作元素。

    發表會中，奉茶茶館創始人葉東泰特地出席，在現場以簡單茶席接待，長塚裕香也親自向前來支持的粉絲「奉茶」，將感謝與祝福傳遞給大家；台南美展傳統工藝類首獎藝師劉進文則致贈兌悅門「茄苳入石柳」的吊飾作品，呼應此次駐地創作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播