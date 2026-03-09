台南賞蘭．嘉義賞燈 啟動跨縣市接駁

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」結合AI人工智慧，呈現花卉產業的多元面貌。（南市府提供）

「台灣國際蘭展暨花卉科技展」展期至本月十六日，南市府串聯在嘉義登場的台灣燈會，推出跨縣市接駁服務，方便民眾「一日雙展」，白天賞蘭、夜晚賞燈。因應美國關稅政策，市府也攜手蘭花業者，透過參與國際展會、推動城市外交等方式，拓展多元行銷管道，強化國際市場布局。

一日看雙展 後壁下午開專車

台灣國際蘭展暨花卉科技展在後壁花卉創新園區登場，以「島—鯤—花」為核心意象，規劃綻放館、花漾館、鏈結與生活館、市集館等四大主題，並導入AI人工智慧、數位建模與沉浸式影像，打造融合科技、藝術與產業故事的花卉盛會，讓民眾以不同方式感受花卉之美與產業的多元面貌。

請繼續往下閱讀...

適逢台灣燈會在嘉義登場，台南市政府於即日起至十五日每天下午十二時五十分至六時卅分，規劃單向接駁的「跨縣市賞燈專線」，民眾可以白天在台南賞完蘭花之後，走訪鄰近的後壁糖廠五分車、鹽水月津港燈節等周邊景點，或搭乘接駁車前往台灣燈會站。另外，蘭展期間也可利用高鐵快捷線及火車轉乘接駁，從高鐵嘉義站或後壁火車站往返蘭花園區。

拓展海外市場 強化品牌行銷

台南市長黃偉哲表示，蝴蝶蘭佔台灣蘭花外銷總額八〇．六三％，其中，美國市場約占蝴蝶蘭總出口額四〇％，出口值達六千萬美元。台南是蝴蝶蘭重要生產基地之一，蘭花產業具備完整的產業鏈與國際競爭力，因應台灣蝴蝶蘭外銷美國的關稅提高，將持續透過參與國際展會、推動城市外交及強化品牌行銷等方式，協助業者拓展海外市場，分散市場風險，並讓更多國際消費者認識台南優質花卉。

另外，藉由台灣國際蘭展強化台南蘭花品牌形象，並結合遠百農產展售活動、南科小農市集，以及國中小學、社區及農會辦理花藝課程，鼓勵廟宇使用鮮花供奉等，讓蘭花深入民眾生活，帶動國內花卉消費市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法