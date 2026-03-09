為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹東智慧停車柱QR Code神隱 繳費卡關

    2026/03/09 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    竹東鎮興農路、大同國小側門旁廿一根智慧停車柱，只有一柱能使用。 （記者黃美珠攝）

    竹東鎮興農路、大同國小側門旁廿一根智慧停車柱，只有一柱能使用。 （記者黃美珠攝）

    新竹縣竹東鎮公所委外的路邊停車智慧停車柱QR Code近來迭遭抱怨，使用者想要繳費離開，卻發現柱頂的QR Code「神隱」，有只剩下一隅，有的是整張QR Code貼紙糊掉！根本掃不出而無法查詢和繳費，附近也沒自動繳費機，光大同國小興農路側，廿一根智慧停車柱僅一柱可用，失靈比例超高！

    興農路21柱 僅1柱可用

    竹東鎮公所主任秘書黃至銓說，研判可能是張貼的位置直接面臨風吹日曬雨淋，加上材質不夠耐久所致。他已要求業者立刻全面檢視全鎮約一千一百根智慧停車柱，且更新有問題的QR Code貼紙，除選用比較耐久的材質，張貼位置另尋更適當處，以免再度因過度曝曬或雨水沖刷而縮短使用壽命。

    黃至銓也建議民眾，在竹東鎮停車，可以先下載「竹東停車幫幫忙」app，這樣不用掃描QR Code就可以直接查詢和繳費，還能掌握竹東境內其他實用的停車資訊。若是外地遊客則可上網到「新竹縣政府路邊停車管理中心」，不靠app一樣也能查詢和繳費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播