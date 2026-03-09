竹東智慧停車柱QR Code神隱 繳費卡關

竹東鎮興農路、大同國小側門旁廿一根智慧停車柱，只有一柱能使用。 （記者黃美珠攝）

新竹縣竹東鎮公所委外的路邊停車智慧停車柱QR Code近來迭遭抱怨，使用者想要繳費離開，卻發現柱頂的QR Code「神隱」，有只剩下一隅，有的是整張QR Code貼紙糊掉！根本掃不出而無法查詢和繳費，附近也沒自動繳費機，光大同國小興農路側，廿一根智慧停車柱僅一柱可用，失靈比例超高！

興農路21柱 僅1柱可用

竹東鎮公所主任秘書黃至銓說，研判可能是張貼的位置直接面臨風吹日曬雨淋，加上材質不夠耐久所致。他已要求業者立刻全面檢視全鎮約一千一百根智慧停車柱，且更新有問題的QR Code貼紙，除選用比較耐久的材質，張貼位置另尋更適當處，以免再度因過度曝曬或雨水沖刷而縮短使用壽命。

黃至銓也建議民眾，在竹東鎮停車，可以先下載「竹東停車幫幫忙」app，這樣不用掃描QR Code就可以直接查詢和繳費，還能掌握竹東境內其他實用的停車資訊。若是外地遊客則可上網到「新竹縣政府路邊停車管理中心」，不靠app一樣也能查詢和繳費。

