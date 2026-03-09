助婦女就業 復興打造專屬媒合平台

桃市府執行「一區一重點」策略助女力出頭天，婦幼局長杜慈容（右二）肯定復興食農等女性青農助部落婦女就業。（記者李容萍攝）

昨天是三月八日國際婦女節，桃園市政府婦幼局統計，桃市女性勞動力參與率自二〇二三年以來持續領先六都，去年下半年攀升至五十五．七六％，高出全國平均逾三個百分點。然而，女性就業常面臨托育壓力、職場刻板印象、中高齡市場接受度低等障礙，市府盤點全市十三個行政區女性就業樣態，依據各區特性規劃更精準的婦女培力與發展路徑，執行「一區一重點」策略，目前已在五區啟動，今年將再擴增三區，逐步涵蓋全市。

桃市府婦幼局局長杜慈容表示，復興區在各行政區各年齡層人口數中，女性身心障礙比例都是最高，女性勞動參與率偏低，許多育齡婦女因傳統文化習慣，留在部落育兒或從事季節性農林、編織手工等工作，成為經濟最弱勢區域。

杜慈容說，市府攜手復興區公所以「人力銀行」為概念，打造專屬婦女的就業媒合平台，由於許多婦女上午十點後才能工作、下午三、四點須回家接小孩，方案特別考量照顧需求，提供彈性工時的工作場域，讓女性兼顧家庭與就業。目前已盤點復興食農負責人王姿怡等六位女性青農產業，以「女人幫助女人」理念，協助在地婦女就業以兼顧家庭與工作，也讓年輕世代願意返鄉。

另外，以異國美食聞名的桃園後站商圈推動體驗式美食經濟，婦幼局與合作NGO團體結合商圈內多家商家，規劃美食走讀結合文化導讀路線，由新住民女性擔任導讀人員，帶領民眾手作異國美食等體驗活動，讓女性獲得實質收入，而非單純的志工服務。

