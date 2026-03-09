桃園道路巡查導入AI 坑洞4年降1成

道路巡查車系統會結合AI模型主動偵測並辨識路面破壞情形，提高道路修復速度。 （養工處提供）

一直以來常有機車騎士因路面坑洞慘摔傷亡案例，受限於養護人力不足，桃園市政府於二〇二〇年導入AI輔助，提高道路巡查效率並即時修復，近四年坑洞案件下降十．五％，尤其民眾通報坑洞案件大幅減少。

桃園市政府養護工程處指出，桃園市道路長度長達一二七七．三公里、面積約一九一六．一萬平方公尺，規模是台北市的一．二三倍，養護需求龐大，但人力資源有限，市府因此於二〇二〇年在原有的道路養護系統導入AI，並於隔年正式納入新版系統。

上傳道路現況 主動辨識破損情形

養工處副處長高必嫻表示，桃園市道路養護資訊管理平台系統，能夠即時顯示巡查車當下的位置，同時紀錄車輛行駛軌跡，巡查車執行巡查道路工作時，每廿公尺拍攝一張道路現況照片，系統會利用上傳的照片結合AI模型，主動偵測並辨識路面破損情形，協助工程人員即時進行修復，目前AI對路面破壞的辨識正確度已達九十％。

民眾通報案件 從1140件降至397件

養工處統計，近四年坑洞通報案件已有逐年下降趨勢，從二〇二二年的三萬一七八五件，至二〇二五年降至兩萬八九六四件，減幅逾一成，其中由民眾通報的案件更是大幅下滑，從一一四〇件降至三九七件，顯示大部分坑洞是由機關主動發現；而近四年四小時內修復完成比例，也從八十一．九五％提高到九十三．八六％。

養工處分析路面破壞類型，坑洞就佔了逾八成，最主要的成因是自然損壞，其次是路基軟弱、管線回填不佳及交通因素。高必嫻說，養工處持續透過時效扣點與管線列管加強道路養護，系統每月亦會主動篩選十大最差路段，作為養護改善排序。

平均修復時效 控制在4小時內

另，目前養工處、市府其他機關及區公所的平均修復時效都已控制在四小時內，後續目標為縮短至三小時內，並計畫將智能巡查作業逐步推廣至區公所。

道路巡查車每廿公尺拍攝一張道路現況照，系統會結合AI模型主動偵測並辨識路面破壞情形。（養工處提供）

