    首頁 > 生活

    攔停程序違反規定 酒駕被判撤罰

    2026/03/09 05:30
    為避免爭議，警察於臨檢攔查勤務，也會架設攝影機記錄執法過程。 （警方提供）

    記者彭健禮／專題報導

    近年來，苗栗縣發生多起交通違規罰單遭法院撤銷的行政訴訟案例，包括闖紅燈、未依號誌減速等；甚至有機車騎士酒駕，但因警方是「透過後照鏡」看見，難以說服法官，最後仍被判撤罰。

    陳姓機車騎士前年七月三日清晨六點多，在苗栗市中山路與光復路口停等紅燈，警方從他的機車後照鏡看到騎士「臉色潮紅」，攔查測得酒測值〇．一八，裁罰一萬五千元，並吊扣駕照一年、車牌兩年。

    騎士不服提起行政訴訟。法官認為，當時員警與騎士相隔約兩輛機車，且騎士的安全帽面罩放下，更讓警方難以清楚辨認臉部狀況。此外，騎士當下無交通違規、無行車不穩等，認為警方攔停與酒測程序違反警職法規定，酒測結果不能當作有效證據，撤銷處分。

    另有葉姓機車騎士前年十二月一日凌晨一點多，行經頭份市公北二路與公園六街路口，被警方看見「行經閃光黃燈未減速」，開單罰九百元。騎士不服起訴；員警出庭表示當天行車紀錄器故障，無影像可佐證，只有個人證述為依據；法官認為證據不足，撤銷罰單。

    古姓機車騎士，前年六月廿三日上午七點多，被警方發現在苗栗市中山路與民生街口闖紅燈迴轉，並被查出無照駕駛，分別被開罰一千八百元、兩萬四千元。

    惟法官查出，員警是在距離路口近九十公尺外發現違規行為，且當時路口有逾五輛機車停等紅燈，認警方難以辨認實際違規者；加上實際違規情形為紅燈左轉，卻以闖紅燈迴轉舉發，執法程序有瑕疵，兩張罰單都被撤銷。

