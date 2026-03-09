《城市開箱》接住求助信號 北市家防中心24小時守護

北市家庭暴力暨性侵害防治中心內設有充滿溫度的兒少治療與諮商空間，包含專為兒童設計的砂箱治療區。（記者蔡愷恆攝）

記者蔡愷恆／專題報導

當夜深人靜，多數市民安穩入睡，位於台北市中正區延平南路的「城中社會福利綜合大樓」仍燈火通明。這裡是守護市民人身安全的「保護性戰情室」—台北市家庭暴力暨性侵害防治中心（簡稱家防中心），由社工二十四小時輪值，負責接住全市所有無法安心入眠的求助信號。

從即時救援到心理諮商等

城中社會福利綜合大樓內低樓層設有老人日照中心，五樓以上則是家防中心據點。從日照中心左轉後，會立即感受到森嚴的保全氛圍，為了保護受害者並確保社工人身安全，進入大樓前必須經過層層驗證與身分核對。專線及救援組是家防中心受理通報的第一線窗口，也是全市的「資訊集中地」與案件彙整核心。中心內設有二十四小時保護專線及集中篩派案窗口，不論是家庭暴力或性侵害案件，來自警局、醫院、學校等所有通報都會進到中心進行初步評估與危險分級，並於二十四小時內完成派案，是所有相關案件的處置核心與資訊集中點。

這裡的運作不只是接聽電話，更強調整合性服務，讓被害人從即時救援到後端的心理諮商、教養支持等資源連結皆有脈絡可循，避免在多個單位間奔波。根據去年度施政計畫，中心預計每年提供超過三萬六千人次的諮詢及救援服務，目標達成率達九十九％。

這套機制背後聯繫著龐大的「跨網絡合作」系統，保護性社工必須頻繁與警察、醫療、教育及司法體系溝通，並召開高危機網絡會議共同研議保護策略。中心也與地檢署及司法單位密切合作，減少被害人重複陳述，再次受傷。

婦女安置 最長可達一年

在服務功能與婦女休息安置設施方面，中心針對受暴被害人提供多元居住支援，對於受暴婦女，中心設有公設民營的婦女安置機構，提供緊急、短期及最長一年的中長期安置服務；若男性被害人無法即時入住庇護家園，中心則會與合作的安全旅館提供短期臨時住宿服務。

設溜滑梯 兒童砂箱治療區

家防中心主任廖秋芬感嘆，中心內的保護性社工與一般社工不同，專門處理家暴、兒少保護與性侵防治，必須在第一時間進行風險評估並決定是否採取強制安置等保護措施，不僅要面對極高的風險判斷壓力，有時甚至會面臨加害者的口頭威脅或人身安全挑戰。

中心內還設有兒少治療與諮商空間，包含專為兒童設計的砂箱治療區、具備溜滑梯活動空間，及擺滿各式玩偶與木製模型屋的遊戲室。

北市家庭暴力暨性侵害防治中心內設有24小時保護專線及集中篩派案窗口。 （記者蔡愷恆攝）

