新北金山中繼市場開幕 送10萬買菜金

新北市金山市場將改建，位於仁愛路的中繼市場昨天開幕。（記者俞肇福攝）

位於新北市金山區中正路上的金山市場將改建，舊有攤商安置到仁愛路五十號，金山中繼市場昨天開幕，即日起至三月十四日推出總額十萬元「買菜金」優惠活動。

新北市長侯友宜說，金山市場於一九七八年設立，至今已近半世紀，不僅是民眾採買日常用品和食材的場所，更是陪伴在地居民承載從小到大的珍貴記憶。為了打造安全且舒適的採買環境，市府全面提升硬體設施與動線規劃，未來金山市場將展現新風貌，成為兼具品質、特色及人情味的亮點場域。

經濟發展局長盛筱蓉表示，新北市政府自二〇一九年啟動市場改造與改建計畫以來，迄今已投入近七十億元經費，完成十五座市場改造工程，並同步啟動十座市場新建與改建作業，預計至二〇三〇年累計完成三十座。

市場處長李長奎補充，今年也將完成三重光明、板橋後埔及新莊第一公有零售市場改造工程；新莊興化與汐止中正市場力拚今年底前改建完工。

金山中繼市場即日起至十四日，推出總額十萬元「買菜金」開幕限定優惠活動，昨天發送五百份、明（十）日及十二日各發送一百份，十四日將發送三百份。

