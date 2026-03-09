為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北金山中繼市場開幕 送10萬買菜金

    2026/03/09 05:30 記者俞肇福／新北報導
    新北市金山市場將改建，位於仁愛路的中繼市場昨天開幕。（記者俞肇福攝）

    新北市金山市場將改建，位於仁愛路的中繼市場昨天開幕。（記者俞肇福攝）

    位於新北市金山區中正路上的金山市場將改建，舊有攤商安置到仁愛路五十號，金山中繼市場昨天開幕，即日起至三月十四日推出總額十萬元「買菜金」優惠活動。

    新北市長侯友宜說，金山市場於一九七八年設立，至今已近半世紀，不僅是民眾採買日常用品和食材的場所，更是陪伴在地居民承載從小到大的珍貴記憶。為了打造安全且舒適的採買環境，市府全面提升硬體設施與動線規劃，未來金山市場將展現新風貌，成為兼具品質、特色及人情味的亮點場域。

    經濟發展局長盛筱蓉表示，新北市政府自二〇一九年啟動市場改造與改建計畫以來，迄今已投入近七十億元經費，完成十五座市場改造工程，並同步啟動十座市場新建與改建作業，預計至二〇三〇年累計完成三十座。

    市場處長李長奎補充，今年也將完成三重光明、板橋後埔及新莊第一公有零售市場改造工程；新莊興化與汐止中正市場力拚今年底前改建完工。

    金山中繼市場即日起至十四日，推出總額十萬元「買菜金」開幕限定優惠活動，昨天發送五百份、明（十）日及十二日各發送一百份，十四日將發送三百份。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播