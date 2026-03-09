為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    賴清德板橋參香 籲挺蘇巧慧接棒新北

    2026/03/09 05:30 記者羅國嘉、黃政嘉／新北報導
    總統賴清德祈求神明保佑，也請鄉親幫忙，讓蘇巧慧接棒新北市長，相信絕對不會讓大家失望。（記者黃政嘉攝）

    總統賴清德祈求神明保佑，也請鄉親幫忙，讓蘇巧慧接棒新北市長，相信絕對不會讓大家失望。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧勤打陸戰，昨天與總統賴清德到板橋大井頭福德祠、板橋接雲寺參香祈福，兩人與鄉親握手致意，並率領黨籍市議員參選人，爭取市民支持。賴清德強調，前行政院長蘇貞昌過去擔任台北縣長做得好，蘇巧慧也是「品質保證」，讓蘇巧慧接棒新北市長，相信不會讓大家失望。

    賴清德表示，他祈求台灣國泰民安，也祈求觀音佛祖保佑在地女兒、優秀立委蘇巧慧高票當選下一屆新北市長，俗語說「需要神、也需要人」，他拜託鄉親幫忙，讓認真打拚、疼惜新北市的蘇巧慧高票當選。

    蘇巧慧強調，她提出六大社福政見，新北的孩子享有免費營養午餐；減輕孩童醫療負擔；長輩裝假牙最高補助五萬元；敬老卡升級為每月一千點、一年一萬二千點等，「如果我當市長，馬上就來做」，未來執政團隊是最聽大家聲音、最有效率的新北隊，期許新北隊「小雞」全部當選「全壘打」，替市民服務。

    昨日適逢國際婦女節，蘇巧慧也公布「女力成績單」，承諾未來將提升校園、職場與家庭的性別友善環境，爭取各級學校與公共場館提供免費生理用品，並持續推動國中生不分性別公費接種HPV疫苗、爭取生育津貼、育兒津貼加碼、提升育嬰留職停薪津貼至八成薪，且雙親可以一起申請。

