新北淡江大橋傳低頻蜂鳴 公路局研判人行扶手風切聲

居民反映只要吹起東北風，新北市淡江大橋附近就會出現低頻嗡鳴聲，影響日常生活與居住品質。（新北市議員鄭宇恩提供）

居民指吹東北風就出現 干擾方圓3公里近半年 施工單位研擬改善

新北市淡水、八里居民期待已久的淡江大橋，預計今年五月通車，不過近來有居民反映，只要吹起東北風，橋附近就會出現低頻嗡鳴聲，嚴重影響生活品質，估計受影響範圍約方圓三公里，居民忍受噪音干擾長達近半年。公路局新建工程分局第三工務段長鄭閔中回應，已派設計單位勘查、研擬對策，預計三月底確認成因並改善。

工程進度逾9成 拚5月中通車

淡江大橋工程持續推進，截至二月底，整體進度已達九十一．五四％，目前主橋正進行塔吊拆除、景觀燈柱油漆及人行道鋪面等收尾作業，朝五月十二日通車目標邁進。

不過，冬天強烈的東北季風，北海岸首當其衝，淡江大橋受強風侵襲發出的蜂鳴聲響，也影響周邊居民，其中八里挖子尾社區及文化公園一帶約五十戶首當其衝，且隨著入夜及風速變化，聲音傳遞範圍擴大，民眾反映，最遠甚至在八里區公所、八里左岸公園附近都能聽見蜂鳴聲響，影響範圍約方圓三公里。

影響作息 鄭宇恩促速釐清改善

新北市議員鄭宇恩指出，她接獲居民陳情，每逢東北風吹襲，淡江大橋周邊就會出現持續性低頻噪音，即便在室內也能清楚聽見。她實地走訪挖子尾周邊，確認現場可聽到類似管樂吹奏或水壺煮沸汽笛般的聲響，雖不如一般施工噪音尖銳，但仍影響居民生活作息。

鄭宇恩呼籲，施工單位應針對反映的時段、風向及可能噪音來源展開調查，釐清橋體哪一處構件受風產生共鳴或震動，並提出具體改善方案，若短期內無法立即查明或改善，也應評估協助受影響住戶裝設降噪設備，降低生活衝擊。

鄭閔中表示，已於今年一月廿七日請設計單位至現場勘查，初步判斷噪音來源為人行道扶手受東北季風影響所致，已要求設計單位分析音源機制，研擬改善方案。

鄭閔中指出，新建工程北分局於二月廿五日召集設計及施工團隊進行研討，並要求設計公司參考國外案例，結合淡江大橋所在地風向與風速進行評估，預計三月底確認風切聲成因並提出改善對策，將儘速在通車前完成改善，以降低對民眾生活的影響。

只要吹起東北風新北市淡江大橋附近就會出現低頻嗡鳴聲，市議員鄭宇恩現勘，要求施工單位盡快釐清來源，提出改善措施。（鄭宇恩提供）

