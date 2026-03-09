為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鯉魚潭翻船奪命 縱管處︰花蓮縣府訂法規前暫停業

    2026/03/09 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    花東縱管處為避免鯉魚潭翻船憾事重演，要求載客動力小船及腳踏船等浮具業者通過檢驗前，即日起暫停營運。（記者王錦義攝）

    花東縱管處為避免鯉魚潭翻船憾事重演，要求載客動力小船及腳踏船等浮具業者通過檢驗前，即日起暫停營運。（記者王錦義攝）

    縣府拒絕 指管理權責在縱管處 應自訂自治條例

    花蓮縣知名觀光景點鯉魚潭春節期間發生天鵝腳踏船翻覆意外，造成九歲男童溺水喪生，國民黨立委傅崐萁要求主管機關交通部觀光署花東縱谷國家風景管理處負責，縱管處以花蓮縣政府未具船型浮具管理與檢查標準作業程序遭廢止，在地方未新訂自治法規前，要求水域遊憩活動業者暫停營業；對此，縣府觀光處回應，要求縣府訂自治條例於法無據。

    縱管處︰取得營運許可才可復業

    鯉魚潭風景遊憩區二月十九日發生天鵝船翻船意外，遊憩區主管機關縱管處三月六日依「水域遊憩活動管理辦法」第七條，要求周邊經營載客動力小船、腳踏船等浮具的業者即日起停止營運，待縣府訂定經營管理及船隻檢驗的自治法規，業者取得營運許可才可復業。

    花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，依照《發展觀光條例》，鯉魚潭管理權責在縱管處，管理機關應自訂自治條例而非推給縣府，並質疑業者營運四十多年，突下禁令已違反「信賴保護原則」。縣府也認為，縱管處要求「營運許可證」缺乏法規依據，在未辦理禁止公告前，無權限制民眾經營水域遊憩。

    商圈協會︰盼中央與縣府盡快協調

    花蓮縣鯉魚潭商圈發展協會理事長林盈裕說，五日曾與縱管處等單位開會討論水域遊憩管理措施，沒想到隔天突然接獲載客動力小船、腳踏船等都不能營業的消息，周邊十八家業者相當無奈，憂心失去生計，恐使生活陷入困境；店家向民代陳情，希望提案重修自治法規，盼中央跟縣府盡快協調，幫助店家在最短時間內復業。

    日月潭船舶營運 南投縣訂有法規

    不過，對比南投日月潭，縣府訂定《南投縣載客小船營運管理自治條例》，浮具管理則透過《南投縣無動力浮具管理辦法》落實檢驗；花蓮縣政府於去年六月十二日廢止「花蓮縣未具船型之浮具管理與檢查標準作業程序」，導致目前中央與縣府為了「誰該訂法規」，出現互踢皮球情況。

