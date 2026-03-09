彰市大肚溪畔百棵苦楝花 淡紫色好療癒

苦楝樹淡紫花。（記者湯世名攝）

彰化市大肚溪棒壘球場旁近百棵苦楝樹迎來「大爆花」，一棵棵高大壯碩的苦楝樹，枝頭被雪白帶紫的花海覆蓋著，遠看近乎雪白的花色，近看則呈現低調唯美的淡紫色，其中一棵巨大的苦楝樹爆開滿滿花朵，相當吸睛，吸引遊客前來打卡拍照，還暱稱為「超大型花椰菜」。

生態攝影家米諾斯指出，大肚溪棒壘球場旁苦楝樹都是每年三月開花，目前花開約八成，正常氣候下花期到三月底前，萬一下雨可能會提早結束；苦楝花如白雪覆蓋，空氣中瀰漫淡雅花香，徜徉樹下令人心曠神怡。

這些苦楝樹中，有許多樹幹壯碩厚實，需要二、三名成人環抱，其中一棵高達二十公尺，樹冠撐開如一把大型雨傘，枝頭茂密的苦楝花超吸睛，每年都吸引遊客打卡拍照，暱稱其為「超大型花椰菜」。

另外一處則位於芬園鄉貓羅溪自行車道，沿線數十棵苦楝樹已出現花苞，預計這幾天就會開花。米諾斯說，此處遊客人數不多，堪稱賞花秘境，確切位置在貓羅溪芬園舊社村與新社村新厝仔堤防自行車道。

彰化市大肚溪棒壘球場旁近百棵苦楝樹迎來「大爆花」，淡紫色超療癒。（記者湯世名攝）

