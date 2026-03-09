為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    垃圾丟溝渠 違水利法最重罰500萬

    2026/03/09 05:30
    亂丟垃圾到排水溝渠，恐被依《水利法》重罰。（水資處提供）

    亂丟垃圾到排水溝渠，恐被依《水利法》重罰。（水資處提供）

    記者張聰秋／專題報導

    亂丟垃圾被抓到輕者罰錢，重者移送法辦，還要復原污染點，罰鍰因棄置地點不同有別；彰化縣政府管轄全縣二一八條區域排水、總長度七八〇公里，等同國道一號台北到高雄來回走一趟，若民眾將垃圾丟進排水溝，即踩到《水利法》紅線，由水資處依垃圾體積、違規次數開罰，輕者二萬七五〇〇元，重則五百萬元，與《廢棄物清理法》差異很大。

    水資處指出，若溝渠內被亂丟的垃圾體積在一立方公尺以下，回歸環保局處理，依《廢棄物清理法》開罰，金額一二〇〇元至六千元不等，超過一立方公尺，則依《水利法》由水資處開罰，第一次被抓，多數案件罰鍰落在最基本二萬七五〇〇元，但若是累犯或情節重大，就是廿五萬元起跳，最高重罰五百萬元。

    年取締270件 多數是生活垃圾

    過去三年水資處平均每年取締二七〇件，也就是不到兩天就有一人把垃圾丟進水溝被逮到罰錢。絕大多數都是體積小的生活垃圾，超過一立方公尺只有廿件，其中十七件各罰二萬七五〇〇元，三件各被罰廿五萬元。

    為了遏止亂丟垃圾、偷倒廢棄物歪風，彰化縣訂定檢舉獎勵辦法，獎勵金從最早罰鍰三成調降成目前剩一成五，且需等到違規行為人繳清罰款後才發放，還要預扣稅額，在獎金縮水下，檢舉件數減少，過去三年檢舉成案率約五十五％，發放檢舉獎金五十三萬四千多元。

