彰縣環境破壞王 濫倒廢棄物 土方

透過科技執法，產業道路旁、空地等熱區「天眼」監控，亂丟垃圾拍到就罰。（環保局提供）

3年115件移送檢方偵辦 單筆開罰最高144萬元

記者張聰秋／專題報導

民眾隨手亂丟菸蒂、飲料罐，收到一二〇〇元罰單就覺得心痛，在環保稽查員看來，這類生活違規只是「小咖」，根據彰化縣環保局統計，二〇二三至二〇二五年縣內違反《廢棄物清理法》裁處案共七五三二件，罰鍰總額超過三〇八八萬元，真正的「大咖」級「環境破壞王」，是隱藏在田野與農地間的事業廢棄物與營建廢土方。

累計7532件 罰鍰逾3088萬

數據顯示，違規丟棄一般廢棄物案件佔八十七％，累計罰鍰八九六萬元，僅占十三％的事業廢棄物及清除處理機構案件，罰鍰累計二一九二萬餘元，佔總額超過七成。

環保局指出，單筆開罰金額最高的案例，是因非法棄置事業廢棄物被重罰一四四萬元，業者為了節省高昂代處理費用，鋌而走險亂倒，此行為同時觸犯刑事與行政法，在「刑事優先」原則下，三年內已有一一五件案情嚴重者，被移送地檢署偵辦。

垃圾回填魚塭、農地 起訴164人

最令稽查員頭痛的，是流竄全台的營建廢土，不法集團透過「工地、土資場、清運機構」的一條龍模式，表面持合法清運單據，私下卻將廢土、垃圾回填至沿海魚塭與農地。在檢警環聯合打擊下，至目前已起訴一六四人，追償不法所得超過二．三億元，涉案行為人除了面臨《廢清法》刑責與偽造文書罪嫌，更限期完成環境復原。

環保局長江培根指出，絕不容許污染者毀了農地就跑，彰化縣積極解決營建土石方非法棄置，去年榮獲環境部「金環獎」團體獎肯定。

裝監視器、GPS電子軌跡 提升控管強度

環保局在縣內熱點裝設十部監視器，靠著科技「天眼」，三年抓到四六一五件違規；還導入GPS電子軌跡與電子圍籬，只要載運機具流向異常、偏離預定路線，系統便會自動預警並即時勾稽。以科技力取代傳統人力，成為彰化全面提升廢棄物控管強度的執法利器。

農田被濫倒、掩埋廢棄物，環保局要求復原，挖出偷埋土方，耗費人力與金錢。（環保局提供）

