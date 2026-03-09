日月潭儲能升級 年發電量多222.3百萬度

日月潭抽蓄發電提升至「二．〇版」，透過加高下游明湖水庫壩體增加庫容，每年發電量可增逾兩百萬度。（台電大觀發電廠提供）

日月潭不僅是觀光湖泊，還是重要「抽蓄發電」水庫，除在用電尖峰發電，也在離峰將發電後的水回抽至日月潭「儲能」，成為全台最大「儲能電池」，近期台電還把抽蓄發電提升至「二．〇版」，把下游明湖水庫壩體加高，增加近一百萬噸庫容，預計每年發電量可多二二二．三百萬度，擴充日月潭「大電池」量能，讓供電「救援投手」日月潭，穩定全台電力調度。

供電救援投手 穩定全台電力調度

台電大觀發電廠副廠長鄧文貴表示，近年風力、太陽能發電日益吃重，但再生能源會因日照、風勢強弱，導致發電量變動性大，而水力發電具備立即滿載發電的「救火隊」特性，成為供電韌性不可或缺的重要角色。

鄧文貴指出，近期台電已斥資二．四億元，把下游的明湖水庫壩體加高一．九公尺，增加水庫近一百萬噸庫容，達到七九〇萬噸滿庫狀態，預計可讓大觀發電廠每年多發二二二．三百萬度電。

最近發電廠每逢假日，會對明湖水庫水量滿載進行測試，由於清晨六點多水庫就蓄滿，同仁也都早起配合作業，對於周圍邊坡、壩體安全等進行檢查，每逢測試蓄滿水量，水庫岸邊還可見植栽入水，形成特殊景象。

鄧文貴說，在下游水庫加大後與日月潭互相搭配，代表日月潭可放更多水、發更多電，也使原本的儲能「大電池」升級成更大顆，若未來供電面臨突發狀況，身為「救援投手」的日月潭，就能上場發更多電，投更多局數「救火」，維持全台供電穩定與電力韌性。

