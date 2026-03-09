醫師建議 蛋白尿超過一定閾值即可介入

透過尿液檢查，可以了解腎臟功能；示意圖。（照片來源：shutterstock）

對於台灣早期腎臟病治療，雖然政府已提出治療前移方向，但成大醫院內科部教授兼副部主任宋俊明醫師表示，給付標準嚴苛、覆蓋不足、給付與激勵不力、追蹤不完整，導致早期介入效果有限。目前國際趨勢已由「延緩惡化」轉向「緩解」，強調以蛋白尿為核心指標的早期治療與閉環管理。

治療趨勢由延緩惡化轉向緩解

宋俊明主張，針對慢性腎臟病（CKD）要放寬用藥門檻、引入個管師、整合跨層級醫療與衛教加強，提升公眾病識感並推動高風險篩檢。這個防治計畫也須通過專款專用與明確追蹤架構，可在數年內實現可衡量的成效，降低CKD進展與心血管相關死亡風險。

請繼續往下閱讀...

現今在臨床用藥上，宋俊明認為要達腎功能與蛋白尿雙門檻（如eGFR〈60且白蛋白尿〉200）過於嚴格，不少代謝症候群與早期腎病案互斥，病人則無法同時納入，藥物難以發揮效益，整體早期防治推進有限。他建議蛋白尿超過一定閾值即可直接介入，不必同時審視腎功能，此放寬更貼近國際指引。

針對SGLT2抑制劑，也就是俗稱的「排糖藥」，宋俊明建議，提升CKD患者早期介入和用藥可近性，不僅有助延緩腎功能惡化、降低進入透析風險，也可減輕後端透析與住院支出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法