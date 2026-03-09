腎病及早篩檢追蹤 可延緩惡化

抽血檢驗肌酸酐指數，可評估腎臟功能。示意圖。 （資料照）

慢性腎臟病初期往往沒有明顯症狀，若未及早追蹤與管理，可能在不知不覺中惡化至末期。專家指出，未來腎臟病防治的關鍵不僅在於篩檢，更在於如何將患者納入基層醫療體系，持續追蹤與管理。

初期大多無明顯症狀

高雄醫學大學附設中和紀念醫院內科部部長、腎臟科主任邱怡文表示，透過國健署提供的成人健檢及各類健康檢查，及早發現腎功能異常。不過，篩檢之後能否持續追蹤與管理，才是防治成效的關鍵。

應鼓勵基層醫院收案

邱怡文指出，去年起也開始給付非糖尿病慢性腎臟病治療，讓患者可及早使用相關藥物並配合生活型態管理，可望延緩腎功能惡化，降低進入透析的風險。

目前可執行「早期慢性腎臟病照護論質計酬計畫」（Early CKD P4P）收案的基層院所約一千七百家。邱怡文表示，若政府希望提高基層參與率，或讓醫學中心患者有效下轉至社區照護，建議擴大基層院所參與收案的誘因或條件，讓更多基層加入，例如比照糖尿病追蹤管理制度增加相關獎勵點數，才能承接新收案患者或醫院下轉病人，依據疾病風險分級提供醫療照護。

邱怡文認為，提高Early CKD P4P獎勵點數、鼓勵基層加入照護計畫、適度調整收案條件或流程，同時協助基層建置或整合數位照護管理系統，透過制度誘因與配套強化，才能讓更多符合條件患者及早納入照護計畫。

