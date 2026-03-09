為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    腎病及早篩檢追蹤 可延緩惡化

    2026/03/09 05:30 記者羅碧／台北報導
    抽血檢驗肌酸酐指數，可評估腎臟功能。示意圖。 （資料照）

    抽血檢驗肌酸酐指數，可評估腎臟功能。示意圖。 （資料照）

    慢性腎臟病初期往往沒有明顯症狀，若未及早追蹤與管理，可能在不知不覺中惡化至末期。專家指出，未來腎臟病防治的關鍵不僅在於篩檢，更在於如何將患者納入基層醫療體系，持續追蹤與管理。

    初期大多無明顯症狀

    高雄醫學大學附設中和紀念醫院內科部部長、腎臟科主任邱怡文表示，透過國健署提供的成人健檢及各類健康檢查，及早發現腎功能異常。不過，篩檢之後能否持續追蹤與管理，才是防治成效的關鍵。

    應鼓勵基層醫院收案

    邱怡文指出，去年起也開始給付非糖尿病慢性腎臟病治療，讓患者可及早使用相關藥物並配合生活型態管理，可望延緩腎功能惡化，降低進入透析的風險。

    目前可執行「早期慢性腎臟病照護論質計酬計畫」（Early CKD P4P）收案的基層院所約一千七百家。邱怡文表示，若政府希望提高基層參與率，或讓醫學中心患者有效下轉至社區照護，建議擴大基層院所參與收案的誘因或條件，讓更多基層加入，例如比照糖尿病追蹤管理制度增加相關獎勵點數，才能承接新收案患者或醫院下轉病人，依據疾病風險分級提供醫療照護。

    邱怡文認為，提高Early CKD P4P獎勵點數、鼓勵基層加入照護計畫、適度調整收案條件或流程，同時協助基層建置或整合數位照護管理系統，透過制度誘因與配套強化，才能讓更多符合條件患者及早納入照護計畫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播