擺脫洗腎王國 醫界籲落實治療前移／專家建議比照消除C肝模式 推動CKD國家級防治政策

血液透析為末期腎臟病主要治療方式之一；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

台灣長期被稱為「洗腎王國」，末期腎臟病透析發生率與盛行率均居全球最高。總統賴清德提出「健康台灣」願景，目標降低國人不健康餘命，如何翻轉腎病防治策略、落實「治療前移」，成為醫界關注焦點。透過前端積極管理與早期介入，延緩甚至避免患者進入透析，不僅有助於健保永續與醫療資源有效配置，也能維持病友生活品質。

藥物治療可減少走向洗腎

台灣過去常被稱為肝病大國和洗腎大國，但肝炎防治近三、四年在政府有計畫推動下，已提前達成世界衛生組織訂定二〇三〇年消除C肝的目標。成大醫院內科部教授兼副部主任宋俊明醫師表示，慢性腎臟病（CKD）防治也需要同樣決心，目前已有多項具實證的有效治療藥物，更有機會把病程穩住、減少走到洗腎階段。

請繼續往下閱讀...

宋俊明表示，健保署與五大學會近期提出「腎病治療前移」政策，方向值得肯定。但若要做出成果，不能只停在照顧指引及原則，必須補齊執行系統，他建議，CKD防治應比照肝炎模式，推動國家級防治政策，並成立專責辦公室或跨部會平台，統籌公務預算與健保資源配置，建立目標KPI，考慮在現行衛教方式中，加入個管師以加強臨床追蹤，強化患者用藥可近性及順從性，讓用藥與給付指引逐步接軌國際治療準則，同時調整P4P（Pay for Performance）論質計酬點數，避免不同專案之間產生排擠效應。

慢性腎臟病盛行率與全球相近

高雄醫學大學附設中和紀念醫院內科部部長、腎臟科主任邱怡文則指出，CKD主要透過「腎絲球過濾率」與尿液檢查判定，若腎絲球過濾率低於六十，或尿液檢查出現蛋白尿等異常，即可能屬於CKD。整體而言，台灣CKD盛行率與全球相近，大約落在十％至十二％之間，推估台灣成年CKD病患約兩百萬人左右，每年新增透析治療人數約落在一萬人之間。

每年新增透析治療約1萬人

邱怡文指出，台灣透析發生率全世界最高，以每百萬人口計算，台灣每年新進入透析治療人數超過五百人，第二名國家則略高於四百人，而有些北歐國家甚至僅百人，凸顯推動腎病早期篩檢與治療前移的重要性。

邱怡文表示，每個洗腎患者一年使用健保約六十五萬元，若加上共病治療，醫療支出會更高。如果能在早期積極管理，延緩進入透析，則洗腎和共病支出都會持續下降，同時降低國人不健康餘命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法