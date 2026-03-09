汽車考照增3關 「沒停讓」就出局／行人穿越道停等、轉頭看照後鏡、大型車指差確認 3月31日起實施

汽車場考場地增加行人穿越線劃設，三月三十一日起加考停讓動作。 （公路局提供）

每年約廿五．九萬人考大小型車駕照，交通部去年十月宣布推動「駕照管理三策略」改革，其中在考照制度上，今年三月卅一日起小型車場考將新增行人穿越道線停讓行人與轉頭察看照後鏡、視野死角確認，大型車須做指差確認考驗項目，一旦未執行將扣卅二分出局，希望強化駕駛停讓觀念，維護行人安全。

推動駕照管理3策略

近廿年以來我國交通事故死亡人數年均約二千多到三千多名，最高點是二〇〇八年的三四七四人，低點在二〇一七年的二六九七人。在新冠肺炎期間、二〇二二年曾一度飆高到近年新高三〇六四人。

請繼續往下閱讀...

去年新北市三峽七十八歲余姓老翁開車衝撞學童致多人死傷後，交通部推出「駕照管理三策略」，三大面向改革駕照管理制度，包括「加強考照鑑別度」、「強化違規行為回訓矯正」及「高齡換照」，今年開始分階段推動改革措施，訂定的道安防制目標是「每年降低七％」死亡人數。

在加強考照鑑別度上，一月底先實施機車駕照筆試全面取消是非題，改為全選擇題，並提高機車筆試危險感知及情境題比例，預計汽車筆試將於六月跟進。汽車場考三月卅一日起先新增三項考驗項目。

公路局監理組組長吳季娟表示，此次改革加強停讓觀念，小型車評分表將新增行人穿越道線停讓行人與轉頭察看照後鏡、檢查視野死角考驗項目，未執行扣卅二分，不通過考照。

吳季娟續指，大型車行駛時也應留意視野死角，因此大車場考也將新增起駛前及轉彎前，應執行指差確認動作，並口誦「左方、右方、前方、視野輔助安全」，沒有執行者扣分卅二分。

吳季娟表示，去年考取小型車駕照人數約廿四．三萬人、大型車則為一．六萬人，全台有二一六家小型車駕訓班、大型車班則有卅六家，各監理所站及駕訓班場地已完成設置。

「強化違規行為回訓矯正」方面，已在三月五日預告修正「道路交通安全講習辦法」，明列十一項交通違規樣態如闖紅燈等，一般駕駛人每達三次、駕駛營業大型車者每達二次者，將強制上三小時矯正防制班講習，預計月底上路。

「高齡換照」方面，駕駛滿七十歲後，換照前由專業醫師評估，經體格檢查合格後，可換照使用到七十五歲；七十五歲以上長者則維持三年換照方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法