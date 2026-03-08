天穿日竹東山歌賽 賴清德︰感謝傳承豐富客家精神

97歲「山歌王」許學傳。（記者黃美珠攝）

是首位出席此活動總統 特別向高齡97歲「山歌王」許學傳致意

總統賴清德昨天到新竹縣竹東客家戲曲公園，出席第五十九屆「竹東天穿日臺灣客家山歌比賽」開幕式，他說這個活動能傳唱舉辦一甲子，因經過禁止方言的年代，要頂得住很多的壓力，才能走到今天客家是國家語言的時代，這是大家共同努力的結果，他很榮幸成為第一個參加這個活動的總統，代表國家來感謝大家，讓客家文化可以如此豐富、傳承長久以及有代表性，他也向高齡九十七歲的「山歌王」許學傳致意。

年紀從4歲到94歲 逾千人比到下週二

至於竹東的全國客家山歌比賽從昨天起到週二（十日）為止，共十一組、一千多人參加，年紀最小的僅四歲，年紀最大的則是九十四歲。開幕式前也有踩街，接著就由總統賴清德等以五聲鼓聲敲響賽程，寓意「五穀豐登」分送祝福，替賽事拉開序幕。

賴清德說，客家山歌是客家鄉親生活的智慧、情感的結晶，過去閒暇時、田野工作間、還是廟會各種活動，都可聽到他們傳唱，作為全國第一個來到竹東參加這個活動的總統，他覺得很光彩。

他肯定這個活動有三個特別的地方，首先就是由鄉鎮公所主辦全國性賽事，再來就是歷史悠久已有六十年，這在全國性、中央辦的活動上也不多見。所以當竹東鎮長郭遠彰當場跟他爭取「多補助點」，他就允了。

賴：第一名才有資格自稱山歌大王

第三個特點就是這個活動既是全國性，也非常具代表性。等於在台灣任何人想要自稱是台灣山歌大王，如果不是在竹東舉辦的這場比賽中拿到第一名的，是沒有資格這樣自稱的。

新埔花燈踩街迎天穿 中正路登場

此外，迎接今天（八日）的客家天穿日，「二〇二六福馬迎春尞新埔花燈踩街迎天穿」昨晚在新埔中正路登場，有五十五支隊伍要伴隨著十四座大小燈車沿途「抓人眼球」！其中甚至還有國際友人～曼加非洲戰鼓團來參與，增添活動可看性。

總統賴清德是首位參加竹東天穿日台灣客家山歌比賽的元首。（記者黃美珠攝）

新埔花燈迎天穿首度有非洲戰鼓的外籍演出團隊一起同樂。（記者黃美珠攝）

