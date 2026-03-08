龜山文化一至青山路新闢道路 估10月通車

桃園市龜山區「文化一路至青山路道路新闢工程」去年三月開工，迄今完成主要結構工程，後續辦理滯洪池作業，預計今年十月竣工啟用通車，屆時能分流龜山區文化一路車流、紓解青山路及文青路尖峰時段交通壅塞，提升整體道路服務水準。

市府新建工程處長呂紹霖昨說，新闢道路屬於林口特定區計畫範圍，由振興路與文化一路口向北銜接青山路二段，長度約三五〇公尺、寬度約十五公尺，配置雙向共三車道（一進二出），設置人行道、擋土牆、路燈、標線與號誌、縱向排水系統等，工程總經費約二億九千萬元，內政部國土管理署補助二億一千萬元，餘款由市府自籌。

請繼續往下閱讀...

由於文化一路與青山路直線距離僅一百公尺，但高低差超過廿公尺，為因應特殊複雜的偏坡地形環境，工程於臨青山路側設置懸臂式擋土牆，以確保道路安全及周邊設施穩固，另考量車輛轉彎半徑及行駛安全，於青山路北上路口設置專用偏心左轉車道。

呂紹霖表示，桃園機場捷運A7體育大學站周邊近年來發展迅速，主要連外道路往新北市林口區、林口長庚醫院為文化一路，往新莊區為青山路，至於振興路則是往龜山市區，當地交通需求量極大，經多方協商後，辦理文化一路至青山路道路新闢工程，可望改善尖峰時間堵車窘況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法