桃醫新屋分院身心科門診 民眾盼恢復

人力短缺 去年6月暫停看診 患者需到中壢或桃園區就醫

桃園市李姓市民爆料衛生福利部桃園醫院新屋分院的一般精神科（身心科）門診，已有很長一段時間沒有醫師看診，「身心科並非可有可無的科別」，新屋分院為公立醫療體系的一環，卻未提供民眾身心科診治服務，令人憂心；民進黨市議員陳睿生也說，數度接獲民眾陳情，希望能在新屋分院一般精神科看診，別因偏鄉醫療資源較不足，致使患者須舟車勞頓去中壢區、桃園區的醫院看診。

請繼續往下閱讀...

桃醫︰將延攬醫師 逐步恢復服務

新屋分院一般精神科門診因醫師人力異動，去年六月間暫停至今，目前僅提供兒童青少年門診服務。桃園醫院院長楊南屏說，全國身心科醫師人力普遍短缺，加上偏鄉地區醫師招募相對困難，新屋分院的一般精神科人力補充面臨挑戰，桃醫正公開徵才等多元管道延攬醫師，逐步補足人力，恢復並強化分院的身心醫療服務。

病情須評估或調整藥物 分院可轉介

楊南屏表示，未補足期間，針對原已穩定追蹤的精神科慢性病患，由神經內科協助處方延續與基本醫療照護，民眾若需精神科評估或調整藥物，新屋分院會協助轉介到桃醫精神科門診或區域醫療網絡的精神專科醫療院所，獲得妥適服務。

李姓市民認為，近年來，政府大力宣傳心理健康政策、社區心理支持網絡，新屋分院卻未提供一般精神科看診服務，難以承擔醫療照護責任；新屋區、觀音區屬高齡化與農業人口集中的行政區，身心疾患、憂鬱症、焦慮症、失眠、酒精依賴、長照相關的精神問題需求存在，但當地患者若需看身心科，得到其他行政區的醫院，無異形成了「實質就醫障礙」。

衛生局：媒合精神科醫師前往診療

市府衛生局醫事管理科長洪健翔表示，衛生局已請桃園醫院評估在能力範圍內，由桃園醫院總院精神科醫師到分院提供診療服務，衛生局也將協助新屋分院媒合其他醫療院所的精神科醫師前往服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法