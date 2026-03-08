銅鑼地標 西湖溪景觀橋燈泡損壞

西湖溪景觀橋夜間「失明」，民代盼盡速維護。（徐裕逢提供）

苗栗縣政府之前爭取全國水環境改善補助，啟動「西湖溪整體環境營造計畫」，斥資二．四七億設置長約一二五公尺、寬四至八公尺的西湖溪景觀橋，成為當地地標。但銅鑼鄉代徐裕逢發現，西湖溪景觀橋自去年即「失明」，希望能盡速改善、維護。

苗栗縣政府水利處表示，之前接獲反映後，已請廠商前往巡視了解問題，經廠商回報為燈泡損壞，線路並無問題，由於此次為大批燈泡損壞，將會請廠商協助更換。

請繼續往下閱讀...

苗縣府透過前瞻計畫補助，執行西湖溪整體環境營造計畫，其中包括自行車及人行的跨溪景觀橋。這座景觀橋為三跨曲線懸索橋，採用投射式地景照明設備，呈現出斜張橋鋼纜結構美感，並於二〇一九年十月完工開放，成為夜間搶眼地標。

徐裕逢指出，他於去年十一月間發現西湖溪景觀橋夜間已經「失明」，並於去年十二月代表會提案建請苗縣府盡快修復，直到農曆年前才收到縣府水利處回文稱會交由廠商前往處理。

徐裕逢強調，西湖溪景觀橋已經成為銅鑼鄉地標，但去年十月間重新彩繪橋體後，十一月就發生問題，他建議縣府應該體檢景觀橋，釐清是否線路出現問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法