謝美桃深耕客語教育20載 獲頒貢獻獎

苗栗縣大同國小校長謝美桃投入客語教育逾廿年，不僅帶領學生用客語接待外交官，更在校園打造沉浸式環境，讓母語不再只是課本上的文字，成為學生生活中實際運用語言，其推廣熱誠獲得教育部肯定，榮獲今年「推展本土語言傑出貢獻獎」台灣客語個人組獎項。

任職苗縣多所國小期間 扎根母語

苗栗縣政府教育處指出，謝美桃的教育足跡遍及縣內新開國小、頭屋國小、銅鑼國小及大同國小等各校，多年來堅持推動「客語生活學校」，並讓語言傳承「活起來」，除了結合十二年國教校訂課程，更成立客語社團，讓學生在課堂能聽、活動能用、舞台能秀。她曾率領學生在臺灣客家文化館開幕演出，甚至以流利客語接待南非史瓦帝尼外交部長，成功將客家文化推向國際外交舞台。

謝美桃努力屢獲肯定，曾獲客家委員會「推行客語教學績優個人獎」、「推廣客語教學績優團體獎」，並於去年獲頒客家委員會二等獎章。她強調：「老師願意教、家長支持、學生有動機，語言的傳承才能延續。」

教育處指出，謝美桃對於客語的熱忱，不僅止於教學一線，更延伸至教材研發與制度建立。任職銅鑼國小期間，她統籌建置「苗栗縣客語資源中心」，支援全縣教學資源，並積極推廣幼兒園「客語幼幼闖通關」認證，讓語言扎根於幼兒黃金學習期。

