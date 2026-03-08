《市政大樓搬16年》氣象署地震資訊 還在標「台中舊州廳」

六日深夜台中市西屯區發生芮氏規模四．五地震，中央氣象署仍以「台中州廳」為標註點。（資料照）

網友抓包 相對位置也有誤 700公尺寫成4.4公里 氣象署︰將研議參考

六日深夜台中市西屯區發生芮氏規模四．五地震，中央氣象署發資料指出，震央位於台中市西屯區，距離台中市政府西北西方四．四公里，也被台中市消防局引用，網友發現參照點仍沿用舊市府「台中州廳」位置，可能產生誤導，中央氣象署七日指出，因台中市地震觀測點設於台中公園鄰近舊市府，至於網友建議，會研議參考。

消防局照抄 挨批提供錯誤訊息

網友指出，套量經緯度後，發現昨晚震央位於西屯區「市政北一路、惠來路口」，實際距離是距離台中市府西南西方約七〇〇公尺，但中央氣象署資訊卻是「距離台中市政府西北西方四．四公里」，仍是以「台中州廳」為標註點，台中市政府廳舍搬遷至西屯區新市政大樓已十六年了，氣象署竟然沒改位置。

網友留言表示，「笑死！難怪覺得怪怪的」、「代表十六年、震央不曾出現在台中」、「哇！比地震更驚訝」、「台中州廳整修很久了，希望早日重見光明。」

議員批應修正流程 確認後公布

市議員楊典忠表示，中央機關可能搞不清楚台中市政府環保局跟都發局，已經從州廳搬遷到文心路第二辦公大樓，但是同為市政府的消防局，竟然沒有發現錯誤，還照抄複製貼上，結果提供市民一個錯誤訊息，雖然有提供震央的實際位置，但是引用參考地點相對位置卻把七〇〇公尺搞成四．四公里，希望中央、地方機關針對提供訊息上應該修正作業流程，確認後再公布會比較妥當。

台中市府消防局昨日指出，地震震央位於台中市西屯區，發生芮氏規模四．五，地震深度廿七公里地震，台中市三級，台中市局指揮中心及各大隊未接獲相關災情通報，針對地震震央標示市府位置引起議論，台中市府消防局之後引用氣象署相關資訊，也會多加留意。

