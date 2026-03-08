為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    濃霧失足 高山協作峰哥魂斷北大武山

    2026/03/08 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    義警消搜救高山協作員蔡明峰，最後在深達約一百公尺的谷底尋獲大體，經繩索拉上步道後，即由人力徒步助送蔡明峰最後一程。（屏東消防局提供）

    在登山界小有名氣、被稱為「峰哥」的協作蔡明峰，三月六日受僱揹物資前往北大武山檜谷山莊，途中疑失足跌落深約一百公尺的陡峭山谷，搜救大隊義消們趕往搜救，但找到蔡明峰時他已不幸魂斷山谷，警、義消將他的大體拉上步道，後續十多人輪流將他揹下山。義勇特種搜救大隊感傷發文，感謝守護登山者的無名英雄，「任務結束了，謝謝雲霧裡的揹行者」。

    這起山難發生在六日上午約九時十五分左右，當時蔡明峰與另名協作一前一後揹物資上山，走到二K處時，前方的協作聽見「東西掉落的聲音」，回頭已不見蔡，發現他失足掉落約有百公尺深的陡峭山谷，趕緊報案求助。

    屏東消防局獲報後即派遣五車、二十人前往救援，義勇特搜協勤群組的協勤訊息中「高山協作員」字眼，更讓義勇特搜立即放下手邊工作，以最快速度集結救援，盼山神能夠眷顧蔡明峰。

    參與搜救的成員說，當天雖未下雨但霧很濃，可能是視線不好導致失足墜谷。蔡明峰在登山界小有名氣，去年曾揹媽祖上北大武山，非常熱心助人。

    屏東義勇特種搜救大隊發文哀悼，指高山協作員是登山不可或缺、極重要角色，更是守護登山客的無名英雄，感謝蔡明峰多年來的協助。

