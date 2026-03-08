暴頭颱、斷腰颱、地表最強颱 媒體自創氣象用語 最高罰50萬元

未來媒體報導氣象時不能再亂用誇大形容詞！中央氣象署預告修正氣象法，要求媒體報導氣象時應據實傳播，並使用氣象署發布的用詞作為新聞標題或報導內容，以颱風為例，未來三颱鼎立、史上最強颱風、穿心颱、虛胖颱風、暴頭颱、斷腰颱及地表最強颱等媒體自創字眼都不能用，最重罰五十萬。

此外，媒體也會使用網路不具名粉絲專頁、網路匿名帳號張貼來源不明的氣象預報。氣象署表示，根據「從事氣象海象預報業務許可辦法」，機關、學校、團體或個人必須取得許可證後，才可從事預報業務，媒體可引用具有許可證的人士或單位的預報。

修法後規定，若報導、引用非中央氣象署所發布的預報、警報或報告，應避免使用誇大性用詞。氣象法也將修正，明定媒體引用氣象署所發布的預報、警報或報告者，應據實報播，並註明來源出處、發布時間及同時註明發布者名稱全銜或姓名。

若媒體誇大報導，經氣象署限期令其停止、更正其行為或採取必要改善措施，屆期不改善者，可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

氣象署署長呂國臣另提醒，氣象署有地震測報但無法預報，如果胡亂預測地震，適用「社會秩序維護法」。「氣象法」修正草案預計公告到三月十六日，待行政院核定後將送立法院審查。

