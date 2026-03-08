為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    暴頭颱、斷腰颱、地表最強颱 媒體自創氣象用語 最高罰50萬元

    2026/03/08 05:30 記者吳亮儀／台北報導

    未來媒體報導氣象時不能再亂用誇大形容詞！中央氣象署預告修正氣象法，要求媒體報導氣象時應據實傳播，並使用氣象署發布的用詞作為新聞標題或報導內容，以颱風為例，未來三颱鼎立、史上最強颱風、穿心颱、虛胖颱風、暴頭颱、斷腰颱及地表最強颱等媒體自創字眼都不能用，最重罰五十萬。

    此外，媒體也會使用網路不具名粉絲專頁、網路匿名帳號張貼來源不明的氣象預報。氣象署表示，根據「從事氣象海象預報業務許可辦法」，機關、學校、團體或個人必須取得許可證後，才可從事預報業務，媒體可引用具有許可證的人士或單位的預報。

    修法後規定，若報導、引用非中央氣象署所發布的預報、警報或報告，應避免使用誇大性用詞。氣象法也將修正，明定媒體引用氣象署所發布的預報、警報或報告者，應據實報播，並註明來源出處、發布時間及同時註明發布者名稱全銜或姓名。

    若媒體誇大報導，經氣象署限期令其停止、更正其行為或採取必要改善措施，屆期不改善者，可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

    氣象署署長呂國臣另提醒，氣象署有地震測報但無法預報，如果胡亂預測地震，適用「社會秩序維護法」。「氣象法」修正草案預計公告到三月十六日，待行政院核定後將送立法院審查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播