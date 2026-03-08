民憂累積177年能量釋放 台中深夜地震 彰化更晃

中部深夜不安寧，3月6日夜間傳出地震，震央在台中西屯，但最大震度在彰化市。（取自國家災害防救科技中心）

台中六日深夜發生芮氏規模四．五地震，不少民眾憂心一八四八年彰化大震的斷層，積累了一七七年的能量是否要再次大釋放。台中市政府都發局長李正偉表示，地震能量適度釋放，對中部不是壞事，會持續對中、彰地區的斷層做觀察。

氣象署持續關切彰化斷層與破碎帶

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震剛好出現在彰化斷層和車籠埔斷層中間，應該是破碎帶之間，車籠埔斷層在九二一地震已釋放能量，而彰化斷層至今已累積一定能量，確需關切。「地震不一定只發生在斷層帶，有可能是地震破碎帶之間，地質脆弱受不了應力作用，導致地震」。

李正偉指出，台灣自從九二一之後，建築物耐震程度、耐震規範設計，都已達七級以上設計，耐震程度比九二一地震之前更好，針對地震調查研究所對中彰地區的大茅埔─雙冬斷層、彰化、車籠埔斷層提出的評估，會尋求專家學者建議，是否調整耐震規範程度。

場址效應 礫岩層、砂岩層 震度較大

前天深夜連續兩起地震震央都在台中市，彰化縣的震度卻比台中大，彰化民眾十分關切。吳健富表示，這和地震「場址效應」（Site Effects）有關，震動較大的地方有可能是礫岩層、砂岩層，比較鬆軟，加上震源較淺，所以震度較大，「這也是為何氣象署要在各處放置監測儀器，因為每個地方狀況不太一樣」。

百年前大震 彰化、鹿港上千人罹難

彰化斷層在清道光廿八年（西元一八四八年）曾引發大地震，造成彰化、鹿港共上千人死亡，重創鹿港龍山寺、彰化市元清觀與芬園寶藏寺，這些寺廟震後啟動修建。

國定古蹟元清觀碑文有紀錄

彰化市公所表示，國定古蹟彰化元清觀有碑文寫到「道光廿八年地震，前進五門以及戲台崩圮」，紀錄了彰化斷層在一百多年前帶來的震撼力，不容小覷。

彰化斷層真的是由彰化縣和美鎮向南延伸至田中附近。（取自經濟部地質調查及礦業管理中心網頁）

